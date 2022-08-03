Yeşilçam efsanesi Keloğlan’ın afet güzeli Fatma bakın kim! Meğer yıllarca onu izlemişiz! Çocuklar Duymasın, Aşk-ı Memnu, Kınalı Kar...
Yeşilçam efsanesi Keloğlan'ın afet güzeli Fatma bakın kim! Başrolünü Rüştü Asyalı'nın üstlendiği Keloğlan, Türk sinemasının unutulmazları arasında yerini aldı. Yıllar geçse da hala aynı heyecanla izlenen 'Keloğlan Aramızda' filminde Fatma karakterini canlandıran oyuncu ise merak konusu oldu. Şimdilerde ne yaptığı ve son hali merak edilip araştırılan oyuncunun kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise inanamadı. Keloğlan'ın afet güzelinin Kınalı Kar, Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın gibi yapımlarda rol aldığı ortaya çıktı. Bunun öğrenen sosyal medya kullanıcıları "Meğer yıllarca onu izlemişiz" yorumunda bulundu. Bakın Yeşilçam efsanesi Keloğlan'ın güzeller güzeli Fatma'sı kim çıktı...
03.08.2022 01:32 - Son Güncelleme: 03.08.2022 01:43
Başrolünü Rüştü Asyalı'nın üstlendiği ve Yeşilçam'ın unutulmazları arasına ismini yazdıran Keloğlan Aramızda' filminde Fatma karakterini canlandıran oyuncu, yıllar sonra merak konusu oldu.
İnternet kullanıcıları, Fatma'nın şimdilerde ne yaptığı ve son hali merak edilip araştırmaya başladı.
Keloğlan'ın afet güzelinin Kınalı Kar, Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın gibi yapımlarda rol aldığı ortaya çıktı.