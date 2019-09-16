Yeşilçam efsanesi Kapıcılar Kralı'nın İbraam'ı yıllar sonra ortaya çıktı! Onu bir de şimdi görün

Yıllar sonra ortaya çıktı! Onu bir de şimdi görün... Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı filmiyle Yeşilçam'a damga vuran Hüsnü Yıldız, kapıcı Seyid'in oğlu İbraan karakterine hayat vermişti. Bir zamanların çocuk oyuncusunun değişimi şok etti... Yeşilçam efsaneleri arasında yerini alan Kapıcılar Kralı hala izleyenleri güldürmeyi başarıyor. Efsane replikleri ve sahneleriyle hafızalarda yerini koruyan Kemal Sunal'ın kapıcı Seyyid karakterini canlandırdığı filmde göze çarpan isimlerden biri de Kapıcı Seyyid'in oğlu İbraam'dı. İbraam rolünü canlandıran Hüsnü Yıldız'ın son hali ise şaşkına çeviriyor.

16.09.2019 20:42 - Son Güncelleme: 16.09.2019 20:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





