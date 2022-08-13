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Haberler Magazin Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır'ın son hali görenleri şoke etti! Günlerce hastanede tedavi görmüştü verdiği kilolarla...

Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır'ın son hali görenleri şoke etti! Günlerce hastanede tedavi görmüştü verdiği kilolarla...

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle oldukça sıkıntılı günler geçirmişti. 72 yaşında usta sanatçı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılmış ve zor günler geçirip, ardından sağlığına kavuşmuştu. Ameliyatın ardından toparlanmaya çalışan İnanır önceki gün kameralara takıldı. İnanır'ın son hali herkesi şaşırttı.

13.08.2022 09:01 - Son Güncelleme: 13.08.2022 09:01
Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır’ın son hali görenleri şoke etti! Günlerce hastanede tedavi görmüştü verdiği kilolarla...

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, 20 Kasım tarihinde Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan İnanır'ın beyin damarına pıhtı attığı tespit edilmişti. Apar topar ameliyata alınan Kadir İnanır, yaşadığı zor günlerin ardından sağlığına kavuştu.

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Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır’ın son hali görenleri şoke etti! Günlerce hastanede tedavi görmüştü verdiği kilolarla...

20 Kasım tarihinde Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır’ın son hali görenleri şoke etti! Günlerce hastanede tedavi görmüştü verdiği kilolarla...

Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edilmişti.

Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır’ın son hali görenleri şoke etti! Günlerce hastanede tedavi görmüştü verdiği kilolarla...

Başarılı geçen operasyonun ardından yeniden yoğun bakımda gözetim altına alınan İnanır, değerlerinin normale dönmesiyle birlikte nöroloji servisinde özel odaya alınmıştı.

Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır’ın son hali görenleri şoke etti! Günlerce hastanede tedavi görmüştü verdiği kilolarla...

GÜNLER SONRA TABURCU OLDU

22 gün gözetim altına tutulan usta oyuncu, öğle saatlerinde taburcu edilmişti.

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