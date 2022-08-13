Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır'ın son hali görenleri şoke etti! Günlerce hastanede tedavi görmüştü verdiği kilolarla...
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle oldukça sıkıntılı günler geçirmişti. 72 yaşında usta sanatçı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılmış ve zor günler geçirip, ardından sağlığına kavuşmuştu. Ameliyatın ardından toparlanmaya çalışan İnanır önceki gün kameralara takıldı. İnanır'ın son hali herkesi şaşırttı.
13.08.2022 09:01 - Son Güncelleme: 13.08.2022 09:01
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, 20 Kasım tarihinde Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan İnanır'ın beyin damarına pıhtı attığı tespit edilmişti. Apar topar ameliyata alınan Kadir İnanır, yaşadığı zor günlerin ardından sağlığına kavuştu.
20 Kasım tarihinde Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.