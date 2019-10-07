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Yeşilçam efsanesi İbo ile Güllüşah'daki Oya bakın hangi ünlünün annesi çıktı! Kızı kendinden ünlü

Yeşilçam efsanesi İbo ile Güllüşah'daki Oya bakın hangi ünlünün annesi çıktı! Yeşilçam'da Kemal Sunal'ın damga vurduğu İbo ile Güllüşah filmindeki Oya karakterini canlandıran Deniz Türkali ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı ve Kemal Sunal ve Gülşah Soydan'ın oynadığı Yeşilçam'ın unutulmaz filmi İbo ile Güllüşah hakkındaki o detay olay oldu. Yeşilçam efsanesi İbo ile Güllüşah'ta Gazeteci Oya'nın kızı da meğer ünlüymüş. İşte başta Deniz Türkali olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.

07.10.2019 18:54 - Son Güncelleme: 07.10.2019 18:58
Yeşilçam efsanesi İbo ile Güllüşah'daki Oya bakın hangi ünlünün annesi çıktı! Kızı kendinden ünlü

Yeşilçam efsanesi İbo ile Güllüşah'ta Gazeteci Oya'nın kızı da meğer ünlüymüş. İşte başta Deniz Türkali olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları. 1978 yapımı filmde 'Gazeteci Oya' karakterine hayat veren oyuncu, şimdilerde sinemanın ustaları arasına girmeyi başarmış bir isim...

Yeşilçam efsanesi İbo ile Güllüşah'daki Oya bakın hangi ünlünün annesi çıktı! Kızı kendinden ünlü

'Gazeteci Oya'ya hayat veren usta yazar Vedat Türkali'nin oyuncu kızı Deniz Türkali!

Yeşilçam efsanesi İbo ile Güllüşah'daki Oya bakın hangi ünlünün annesi çıktı! Kızı kendinden ünlü

Geçtiğimiz günlerde 'İbo ile Güllüşah ilk filmim' notu ile Instagram'da paylaştığı fotoğrafı büyük beğeni aldı.

Yeşilçam efsanesi İbo ile Güllüşah'daki Oya bakın hangi ünlünün annesi çıktı! Kızı kendinden ünlü

Nişantaşı Kız Lisesinde okudu, Şişli Koleji'nden mezun oldu. Lisede okurken Tiyatro ile ilgilendi. Liseden sonra Konservatuar Tiyatro Bölümünü kazandı ve 2 yıl okuduktan sonra tiyatro eğitimine Londra'da devam kararı alıp İngiltere'ye gitti.

Yeşilçam efsanesi İbo ile Güllüşah'daki Oya bakın hangi ünlünün annesi çıktı! Kızı kendinden ünlü

1964 yılında İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini ile evlendi. Deniz Türkali, Londra'da tiyatro eğitiminin yanında müzik çalışmalarını beraberinde gerçekleştirdi. Birçok ülkede konserler verdi. Türkiye'ye döndükten sonra bir sure Milliyet Yayınları'nda yayın danışmanlığı yaptı. Sinema ve TV filmlerinde oynadı. Film senaryoları yazdı. Film müziklerini seslendirdi. Tiyatronun yanı sıra kabare programlarında oynadı.

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