Yeşilçam efsanesi Harika Avcı meğer bunca zaman saklamış! Güzelliği ile 80'lere damga vurmuştu! Harika Avcı'nın gerçek adı...

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Harika Avcı, güzelliği ve yeteneği ile hiç kuşkusuz 80'li yıllara damga vurdu. Yıllar önce Kemal Sunal ile kamera karşısına geçen Harika Avcı hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Meğer Harika Avcı olarak bildiğimiz adı gerçek değilmiş...