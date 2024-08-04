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Yeşilçam efsanesi Harika Avcı meğer bunca zaman saklamış! Güzelliği ile 80'lere damga vurmuştu! Harika Avcı'nın gerçek adı...

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Harika Avcı, güzelliği ve yeteneği ile hiç kuşkusuz 80'li yıllara damga vurdu. Yıllar önce Kemal Sunal ile kamera karşısına geçen Harika Avcı hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Meğer Harika Avcı olarak bildiğimiz adı gerçek değilmiş...

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 22:14 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 22:30
Yeşilçam efsanesi Harika Avcı meğer bunca zaman saklamış! Güzelliği ile 80’lere damga vurmuştu! Harika Avcı’nın gerçek adı... 1

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Harika Avcı, güzelliği ve yeteneği ile hiç kuşkusuz 80'li yıllara damga vurdu. Yıllar önce Kemal Sunal ile kamera karşısına geçen Harika Avcı hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Meğer Harika Avcı olarak bildiğimiz adı gerçek değilmiş...

Yeşilçam efsanesi Harika Avcı meğer bunca zaman saklamış! Güzelliği ile 80’lere damga vurmuştu! Harika Avcı’nın gerçek adı... 2

Yeşilçam'da Alışırım, İyi Aile Çocuğu, Ateşdağlı gibi yapımlarla adından sıkça söz ettirdi Harika Avcı. 80'li yıllarda güzelliği ve yeteneği ile sinema ve müzik dünyasında fırtınalar estiren Harika Avcı, şimdi gerçek adıyla yeniden gündemde.

Yeşilçam efsanesi Harika Avcı meğer bunca zaman saklamış! Güzelliği ile 80’lere damga vurmuştu! Harika Avcı’nın gerçek adı... 3

Meğer ünlü oyuncunun gerçek adı Harika Avcı değilmiş!

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