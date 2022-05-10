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Haberler Magazin Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu’nun annesini görenler hayran kaldı! Tarık Akan’ın biricik partneri “Güzellik genetik” dedirtti

Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu’nun annesini görenler hayran kaldı! Tarık Akan’ın biricik partneri “Güzellik genetik” dedirtti

Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nun annesini görenler hayran kaldı! Yaban filmi ile Yeşilçam'a kapılarını aralayan ve ardından şöhret basamaklarını hızla tırmanan Gülşen Bubikoğlu, hem oyunculuğu hem de dillere destan güzelliğiyle her dönem adından söz ettirdi. İlk kez 1974 yılında 'Mahcup Akan Delikanlı' filminde bir araya geldiği Tarık Akan ile çektiği filmlerle hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu, bu kez bambaşka bir konuyla adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabında annesinin bir fotoğrafını yayınlayan ünlü oyuncu, kısa sürede gündem oldu. Ünlü oyuncunun paylaşımı, "Güzellik genetik" dedirtti. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun güzeller güzeli annesi...

10.05.2022 01:48 - Son Güncelleme: 10.05.2022 01:48
Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu’nun annesini görenler hayran kaldı! Tarık Akan’ın biricik partneri “Güzellik genetik” dedirtti

Ah Nerede, Yaz Bekarı, Vahşi Gelin, Alev Alev ve Gırgıriye serileriyle hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu, kariyerinin yanı sıra dillere destan güzelliğiyle de her dönem adından söz ettirdi.

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Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu’nun annesini görenler hayran kaldı! Tarık Akan’ın biricik partneri “Güzellik genetik” dedirtti

Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Gülşen Bubikoğlu'nun güzelliğinin kaynağı belli oldu. Ünlü oyuncu, annesinin bir fotoğrafını Instagram hesabında yayınladı.

Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu’nun annesini görenler hayran kaldı! Tarık Akan’ın biricik partneri “Güzellik genetik” dedirtti

Bubikoğlu'nun annesi kendine hayran bırakırken "Güzellik genetik" dedirtti.

Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu’nun annesini görenler hayran kaldı! Tarık Akan’ın biricik partneri “Güzellik genetik” dedirtti

İşte başta Gülşen Bubikoğlu olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...

Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu’nun annesini görenler hayran kaldı! Tarık Akan’ın biricik partneri “Güzellik genetik” dedirtti

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