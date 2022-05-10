Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu’nun annesini görenler hayran kaldı! Tarık Akan’ın biricik partneri “Güzellik genetik” dedirtti
Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nun annesini görenler hayran kaldı! Yaban filmi ile Yeşilçam'a kapılarını aralayan ve ardından şöhret basamaklarını hızla tırmanan Gülşen Bubikoğlu, hem oyunculuğu hem de dillere destan güzelliğiyle her dönem adından söz ettirdi. İlk kez 1974 yılında 'Mahcup Akan Delikanlı' filminde bir araya geldiği Tarık Akan ile çektiği filmlerle hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu, bu kez bambaşka bir konuyla adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabında annesinin bir fotoğrafını yayınlayan ünlü oyuncu, kısa sürede gündem oldu. Ünlü oyuncunun paylaşımı, "Güzellik genetik" dedirtti. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun güzeller güzeli annesi...
10.05.2022 01:48 - Son Güncelleme: 10.05.2022 01:48
Ah Nerede, Yaz Bekarı, Vahşi Gelin, Alev Alev ve Gırgıriye serileriyle hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu, kariyerinin yanı sıra dillere destan güzelliğiyle de her dönem adından söz ettirdi.
Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Gülşen Bubikoğlu'nun güzelliğinin kaynağı belli oldu. Ünlü oyuncu, annesinin bir fotoğrafını Instagram hesabında yayınladı.