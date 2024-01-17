Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nda yok yok "Denemeye devam" Yıllara meydan okuyan 68 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu...

Yaban filmiyle adım attığı Yeşilçam'da birçok projede yer alan Gülşen Bubikoğlu, performansı kadar güzelliğiyle de beğeni topladı. Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi isimlerle partner olan oyuncu; Vahşi Gelin, Yaz Bekarı, Alev Alev, Gırgıriye ve daha nicesiyle hafızalara kazındı. Uzun bir süre önce ekranlara veda eden Bubikoğlu, son dönemlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor. 68 yaşındaki yılların eskitemediği güzellik Gülşen Bubikoğlu bu kez yeteneklerini sergiledi.