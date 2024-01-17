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Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nda yok yok "Denemeye devam" Yıllara meydan okuyan 68 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu...

Yaban filmiyle adım attığı Yeşilçam'da birçok projede yer alan Gülşen Bubikoğlu, performansı kadar güzelliğiyle de beğeni topladı. Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi isimlerle partner olan oyuncu; Vahşi Gelin, Yaz Bekarı, Alev Alev, Gırgıriye ve daha nicesiyle hafızalara kazındı. Uzun bir süre önce ekranlara veda eden Bubikoğlu, son dönemlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor. 68 yaşındaki yılların eskitemediği güzellik Gülşen Bubikoğlu bu kez yeteneklerini sergiledi.

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Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 12:05 Güncelleme 17 Ocak 2024, 12:05
Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu’nda yok yok Denemeye devam Yıllara meydan okuyan 68 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu... 1

Yaban filmi ile "Merhaba" dediği Yeşilçam'da Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi birçok ünlü isimle kamera karşısına geçen Gülşen Bubikoğlu, geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu’nda yok yok Denemeye devam Yıllara meydan okuyan 68 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu... 2

'Ah Nerede', 'Gırgıriye', 'Vahşi Gelin', 'Alev Alev' ve daha nicesiyle hafızalara kazınan oyuncu, kariyerinin yanı sıra dillere destan güzelliği ve özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettirdi.

Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu’nda yok yok Denemeye devam Yıllara meydan okuyan 68 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu... 3

Uzun süre önce ekranlara veda eden ve gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Bubikoğlu, şimdi ise sosyal medya paylaşımla gündeme geldi.

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