Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu öyle bir isimle akraba çıktı ki... Duyunca çok şaşıracaksınız!

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu, yıllar sonra ortaya çıkan gerçekleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Kariyeri boyunca birçok filmde rol alan Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Gülşen Bubikoğlu, meğer bir başka ünlü isimle de akrabaymış... İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun akraba olduğu o isim ve ünlülerin akrabaları...

20.11.2019 04:49 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





