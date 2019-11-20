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Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu öyle bir isimle akraba çıktı ki... Duyunca çok şaşıracaksınız!

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu, yıllar sonra ortaya çıkan gerçekleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Kariyeri boyunca birçok filmde rol alan Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Gülşen Bubikoğlu, meğer bir başka ünlü isimle de akrabaymış... İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun akraba olduğu o isim ve ünlülerin akrabaları...

20.11.2019 04:49 - Son Güncelleme:
Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu öyle bir isimle akraba çıktı ki... Duyunca çok şaşıracaksınız!

Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu, yıllar sonra ortaya çıkan gerçekleriyle herkesi şaşkına çevirdi.

Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu öyle bir isimle akraba çıktı ki... Duyunca çok şaşıracaksınız!

Birçok filmde rol alan Yeşilçam'ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu, meğer bir ünlü isimle akrabaymış.

Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu öyle bir isimle akraba çıktı ki... Duyunca çok şaşıracaksınız!

Gülşen Bubikoğlu uzun bir süredir ekranlarda görünmüyordu. Film ya da dizilerden aldığı teklifleri geri çeviren Gülşen Bubikoğlu'nun özel hayatı mercek altına alındı.

Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu öyle bir isimle akraba çıktı ki... Duyunca çok şaşıracaksınız!

Gülşen Bubikoğlu'nun akraba olduğu ünlü isim herkesi şaşkına çevirdi.

Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu öyle bir isimle akraba çıktı ki... Duyunca çok şaşıracaksınız!

Sadece Gülşen Bubikoğlu değil Yeşilçam'a damga vuran birçok ünlünün aslında akraba olduğu da ortaya çıktı.

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