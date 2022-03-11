Yeşilçam efsanesi Gülen Gözler'in Hasret'i ortadan bir kayboldu pir kayboldu! Yeşilçam'ın kayıp kızı Lale Ilgaz ortaya çıktı
Oyuncu kadrosunda Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen, Ayşen Gruda, Itır Esen, Müjde Ar, Halit Akçatepe, Şevket Altuğ gibi Yeşilçam'ın efsanelerini bulunduran ve kendisi bir Yeşilçam efsanesi olan Gülen Gözler filmi her birimizin tek tek aklında. Sıcak bir aile hikayesinin anlatıldığı Gülen Gözler'in o dönemdeki genç yıldızlarından biri olan, filmde Kıvırcık Hasret'e hayat veren Lale Ilgaz diğer oyuncuların aksine ortalardan kayboldu. Peki şimdilerde neler yapıyor dersiniz? İşte başta Lale Ilgaz olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.
Yeşilçam severlerin tekrar tekrar izlediği, usta isimlerin hayat verdiği karakterlerin günümüze kadar taşındığı, repliklerinin dilden dile dolaştığı Gülen Gözler filmi 1977 yılında çekilmişti. Gülen Gözler filminde Yaşar Usta'nın kızlarının en küçüğü olan Hasret'i canlandıran oyuncu Lale Ilgaz yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsü ile gündem oldu.
Adile Naşit ile Münir Özkul'un filmleri arasında hiç kuşkusuz ilk akla gelenlerden olan Gülen Gözler filmi Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yerini aldı.
Gülen Gözler'in Kıvırcık Hasret'i Lale Ilgaz tek filmle ünlü olmuş sonrasında adeta sırra kadem basmıştı. Uzun yıllardır merak edilen oyuncu Lale Ilgaz'ın son hali olay oldu. İşte Gülen Gözler'in Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...