Yeşilçam efsanesi Fatma Girik bakın aslen nereliymiş! Memleketini duyan inanamadı! Anadolu kadını karakterleriyle tanınıyordu...
Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Fatma Girik, hem güzelliği hem de başarılı oyunculuk performansıyla 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Oyunculuğunun yanı sıra Kemal Sunal'ın başrolde yer aldığı aralarında Bekçiler Kralı, Dokunmayın Şabanıma ve Yüz Numaralı Adam gibi filmlerin yapımcılığını üstlenen Girik, özellikle sert, mağrur ve haksızlıklara karşı boyun eğmeyen Anadolu kadını karakterleri ile tanındı. Ocak 2022'de COVID-19'a bağlı organ yetmezliği nedeniyle İstanbul'da 79 yaşında vefat eden Girik, hayatının kitap haline getirilmesi üzerine gündeme geldi. Bunun üzerine hayatı merak edilip araştırılan Girik'in özellikle memleketi merak edilerek "Fatma Girik aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Fatma Girik'in memleketi...
07.08.2022 19:21 - Son Güncelleme: 07.08.2022 19:21
Canlandırdığı sert, mağrur ve haksızlıklara karşı boyun eğmeyen Anadolu kadını karakterleri ile tanınan Fatma Girik, oyunculuğun yanı sıra yapımcılık ve senaristlik de yaptı.
Kemal Sunal'ın başrolde yer aldığı aralarında Bekçiler Kralı, Dokunmayın Şabanıma ve Yüz Numaralı Adam gibi filmlerin yapımcılığını üstlenen Girik, 1986 yapımı Garip filminin senaryosunu Memduh Ün ve Bülent Oran ile birlikte yazdı.