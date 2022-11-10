Yeşilçam efsanesi Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin bakın kim çıktı o da oyuncu! Anne kızın fotoğrafını görenler: "Anne ayrı kızı ayrı güzel"
Yeşilçam efsanesi Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin bakın kim çıktı o da oyuncu! Anne kızın fotoğrafını görenler, "Anne ayrı kızı ayrı güzel" ," Abla kardeş gibisiniz maşallah" yorumları yaptı. Çalıkuşu dizisinde canlandırdığı Feride karakteriyle hafızalara kazınan 1981 Türkiye güzeli Aydan Şener'in kızı da oyuncu... Yeşilçam yıldızının kızı Ecem Akbin, Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Medcezir dizisinde rol almıştı. Aydan Şener Instagram'dan kızıyla fotoğrafını paylaştı, anne kız kısa sürede gündem oldu.
10.11.2022 09:32 - Son Güncelleme: 10.11.2022 09:37
"ANNE AYRI KIZI AYRI GÜZEL"
Yeşilçam efsanesi Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin bakın kim çıktı; o da annesi gibi oyuncu! Anne kızın fotoğrafını görenler, "Anne ayrı kızı ayrı güzel" yorumları yapıyor.
Yeşilçam'ın tescilli güzelleri arasında yer alan Aydan Şener, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.
1981 Türkiye güzeli seçildikten sonra sayısız dizi ve filmde oynayan Aydan Şener'in eski futbolcu Ayhan Akbin'den olan kızı Ecem Akbin de annesinin izinden gitti.
Oyunculuk yapan Ecem Akbin, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile geçtiğimiz günlerde takipçilerini geçmişe götürdü.