Yeşilçam efsanelerine bakın! Kemal Sunal ile Fatma Girik arasındaki o gerçek şaşırttı! Meğer rol arkadaşı usta ismin kardeşiymiş...
Yeşilçam denilince akla gelen ilk isimlerden olan Kemal Sunal ile Fatma Girik, rol aldıkları yapımlar ve sergiledikleri başarılı performanslarla 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Türk sinema tarihine adlarını altın harflerle yazdıran ikili, birlikte başrolü üstlendikleri; Kanlı Nigar, Japon İşi gibi filmlerle gönüllere taht kurdu. Özellikle yönetmenliğini Memduh Ün'ün üstlendiği Postacı filmiyle büyük beğeni toplayan ikili arasındaki bir gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi. Kemal Sunal'ın, Nevra Serezli ile başrolü paylaştığı Kılıbık adlı filmde Fatma Girik'in kardeşiyle birlikte rol aldığını ilk kez duyanlar şaşkınlığı gizleyemedi. Bakın Kemal Sunal'ın hangi rol arkadaşı Fatma Girik'in kardeşi çıktı...
21.04.2022 01:49 - Son Güncelleme: 21.04.2022 01:52
Türk sinema tarihine adlarını altın harflerle yazdıran Yeşilçam'ın usta isimleri Fatma Girik ile Kemal Sunal, başrolünü paylaştıkları Kanlı Nigar, Japon İşi ve Postacı gibi filmlerle hafızalara kazındı.
Oyunculuk performanslarıyla 7'den 70'e geniş bir hayran kilesine ulaşan Fatma Girik ile Kemal Sunal'ın arasındaki bir gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi.
Kemal Sunal'ın, Nevra Serezli ile başrolü paylaştığı Kılıbık adlı filmde Fatma Girik'in kardeşiyle birlikte rol aldığını ilk kez duyanlar şaşkınlığı gizleyemedi.