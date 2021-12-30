Yeşilçam efsanelerinden Aydemir Akbaş bombayı patlattı: ’95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim’ diyen Aydemir Akbaş kaç yaşında?

"ÇOK GÜZEL BİR HEDİYE OLDU"

Sürpriz karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Aydemir Akbaş "Zor ağlayan birini bile ağlattılar. Benim için en güzel hediye oldu. Çok arkadaşımı kaybettim ama güzel dostlukların karşılığını bugün aldım. 95 yaşına gelmeden önce ölmeyeceğim" şeklinde konuştu.