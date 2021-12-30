Yeşilçam efsanelerinden Aydemir Akbaş bombayı patlattı: '95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim' diyen Aydemir Akbaş kaç yaşında?
Yeşilçam efsanelerinden Aydemir Akbaş bombayı patlattı! '95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim' diyen Aydemir Akbaş'a önceki gün Etiler'de sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi. Dostlarının kendisine hazırladığı sürpriz doğum günü yemeğinde konuşması ile dikkat çeken Aydemir Akbaş'ın yaşı merak konusu oldu.
30.12.2021 09:56
- Son Güncelleme: 30.12.2021 09:56
Yeşilçam efsanelerinden Aydemir Akbaş bombayı patlattı! Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden olan ve 50'den fazla filmde rol alan usta oyuncu Aydemir Akbaş, yeni yaşını dostlarıyla kutladı. Ünlü oyuncuyu yakın dostları Şafak Sezer ve Mustafa Topaloğlu yalnız bırakmadı. Şafak Sezer ve Mustafa Topaloğlu Akbaş'a bir de doğum günü sürprizi hazırladılar.
"ÇOK GÜZEL BİR HEDİYE OLDU"
Sürpriz karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Aydemir Akbaş "Zor ağlayan birini bile ağlattılar. Benim için en güzel hediye oldu. Çok arkadaşımı kaybettim ama güzel dostlukların karşılığını bugün aldım. 95 yaşına gelmeden önce ölmeyeceğim" şeklinde konuştu.