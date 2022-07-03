Yeşilçam efsaneleri Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'dan duygulandıran paylaşım! O fotoğrafı "Yattığın yer incitmesin" diyerek ilk kez paylaştı

"Madem sünnetten bahsettik o zaman yakışıklı babamla fotoğrafımı da koyayım. Bugün yanımızdan gitmenin 22.yılı. Tarifsiz bir özlem içindeyim babam. İyi ki bu dünyadan geçmişsin bize eserlerini bırakmışsın şimdi torunların seni o izlemeye doyamadığımız eserlerinden tanıyacak. Seni çok seviyorum yattığın yer incitmesin benim melek babam…"