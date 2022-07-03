Yeşilçam efsaneleri Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'dan duygulandıran paylaşım! O fotoğrafı "Yattığın yer incitmesin" diyerek ilk kez paylaştı
Türk sinema tarihine isimlerini altın harflerle yazdıran Kemal Sunal 22 sene önce bugün Trabzon'a gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sevenleri Kemal Sunal'ı ölüm yıl dönümünde unutmazken oğlu Ali Sunal'ın paylaşımı görenleri duygulandırdı. Ali Sunal, daha önce hiç görülmeyen bir fotoğrafı "Yattığın yer incitmesin" diyerek paylaştı.
3 Temmuz'da Trabzon'a gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kemal Sunal, bundan 22 yıl önce hayranlarını ve yakınlarını yasa boğmuştu. Ancak 22 geçmesine rağmen unutulmayan Kemal Sunal, Türk Sinemasına bir çok proje bıraktı.
Her tiplemesiyle ayrı bir insan olarak hafızalarda yer eden Kemal Sunal, en çokta gülümsemesi ve gülümsetmesiyle kendinden sonra ki nesiller tarafından bile tanınan sevilen bir isim olmayı başardı.
Yediden yetmişe gönüllerde taht kuran Kemal Sunal'ı sevilen replikleriyle hayranları vefatının 22. yılında bile andı.
Türk sinemasına yeni bir renk katarak ayrılan Sunal, arkasından Ezo ve Ali adından iki çocuk bıraktı.
Ani ölümü herkesi derinden üzen Kemal Sunal'ın mirasını taşıyan oğlu Ali Sunal ise yıllar sonra ilk kez hiç kimsenin bilemdiği bir fotoğrafla babasına olan özlemini dile getirdi.
"Madem sünnetten bahsettik o zaman yakışıklı babamla fotoğrafımı da koyayım. Bugün yanımızdan gitmenin 22.yılı. Tarifsiz bir özlem içindeyim babam. İyi ki bu dünyadan geçmişsin bize eserlerini bırakmışsın şimdi torunların seni o izlemeye doyamadığımız eserlerinden tanıyacak. Seni çok seviyorum yattığın yer incitmesin benim melek babam…"