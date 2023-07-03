Yeşilçam efsaneleri Kemal Sunal ile Fatma Girik arasındaki o gerçek ortaya çıktı! Duyan inanamadı! Meğer rol arkadaşı kardeşiymiş...
23 yıl önce kalp krizi sonucu vefat eden Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın hayatı ölüm yıldönümünde merak edilip araştırılmaya başlandı. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Fatma Girik ile filmlerinde oynadığı iyi, saf ve komik adam rolleriyle beğeni kazanan Kemal Sunal arasındaki bir gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi. İşte Japon İşi, Kanlı Nigar, Postacı gibi yapımlarda birlikte başrolü üstlenen merhum sanatçılar Kemal Sunal ile Fatma Girik arasındaki o gerçek...
03.07.2023 15:26 - Son Güncelleme: 03.07.2023 15:38
Ünlü yönetmen Ertem Eğilmez'in kendisini fark etmesiyle birlikte 1972 yılında Tatlı Dillim filminde rol alarak sinemaya ilk adımını atan Kemal Sunal, Hababam Sınıfı serisiyle yüksek bir başarı kazandı.
23 yıl önce aramızdan ayrılan Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın hayatı ölüm yıldönümünde merak edilip araştırılmaya başlandı.
Kemal Sunal'ın, canlandırdığı sert, mağrur ve haksızlıklara karşı boyun eğmeyen Anadolu kadını karakterleri ile tanınan Fatma Girik ile arasındaki bir gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi.
Sunal'ın Nevra Serezli ile başrolü üstlendiği Kılıbık filmindeki rol arkadaşı Fatma Girik'in kardeşi çıktı.