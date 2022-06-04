Yeşilçam efsaneleri Fatma Girik ile Kemal Sunal o gerçekle şaşırttı! Duyan inanamadı rol arkadaşı meğer usta oyuncunun kardeşiymiş...
Yeşilçam efsaneleri Fatma Girik ile Kemal Sunal o gerçekle şaşırttı! Türk sinema tarihine isimlerini altın harflerle yazdıran Kemal Sunal ile Fatma Girik, 1984 yapımı olan Postacı filmin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Filmde Sevtap ve Adem karakterlerini canlandıran merhum sanatçıların hayatları da merak konusu oldu. Japon İşi, Kanlı Nigar gibi filmlerde birlikte kamera karşısına geçen ve 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yeşilçam yıldızlarının arasındaki bir gerçek ise hayranlarını şaşırttı. Kemal Sunal'ın Nevra Serezli ile başrolü paylaştığı filmde yakın dostu ve meslektaşı Fatma Girik'in kardeşiyle birlikte rol aldığını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Fatma Girik'in Yeşilçam filmlerinde rol alan kardeşi kimmiş...
04.06.2022 20:28 - Son Güncelleme: 04.06.2022 20:28
Canlandırdıkları karakterler ve rol aldıkları yapımlarla 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan Fatma Girik ile Kemal Sunal, bu akşam 1984 yapımı olan Postacı filmi ile bir kez daha izleyici karşısına çıktı.
Kemal Sunal'ın Nevra Serezli ile başrolü paylaştığı filmde yakın dostu ve meslektaşı Fatma Girik'in kardeşiyle birlikte rol aldığını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.