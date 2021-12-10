Yeşilçam dizisiyle ortalığı kasıp kavuran Çağatay Ulusoy'un annesi Refiye ve babası Aylin'e bakın! Görenler 'karizma aynı baba' diyor...
Yeşilçam dizisiyle ortalığı kasıp kavuran Çağatay Ulusoy'un annesi Refiye ve babası Aylin'e bakın! Görenler 'karizma aynı baba' diyor... Gençliğinde basketbolcu olmak isteyen ancak 2010 yılında Best Model of Turkey'de birinci seçildikten sonra kariyer yolculuğunu oyunculuk alanında devam ettiren Çağatay Ulusoy, kendisi gibi oyuncu olan Duygu Sarışın ile aşk yaşıyor. Dijital platformda yer alan Yeşilçam dizisinde canlandırdığı karakter ile gündeme gelen Ulusoy'un ailesi de sosyal medya gündeminde. Dinlenmek istediği zaman doğaya yönelen ünlü oyuncu, balıkçılıkla da ilgileniyor. Verdiği bir röportajda, özel hayatında mahremiyete önem verdiğini, sakin ve ciddi yapısının altında hassas bir ruhu olduğunu, iyi gözlem yaptığını dile getiren Çağatay Ulusoy'un karizmatik duruşu babası Aylin Ulusoy'a benzetildi.
10.12.2021 15:42
- Son Güncelleme: 10.12.2021 15:42
Yeşilçam dizisiyle ortalığı kasıp kavuran Çağatay Ulusoy'un annesi Refiye ve babası Aylin'e bakın! Görenler 'karizma aynı baba' diyor...
Uzun bir süredir bir küs bir barışık olduğu oyuncu Duygu Sarışın ile aşk yaşayan Çağatay Ulusoy, özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmeyen ünlülerden...
Yeşilçam dizisiyle dijital platformda haryanlarının karşısına çıkan Çağatay Ulusoy'un ailesi merak kokonusu oldu.
Babasına benzetilen Çağatay Ulusoy'un ailesi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüleri ve aileleri...