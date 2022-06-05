Yeşilçam devleri Selvi Boylum Al Yazmalım'ın yıldızları Türkan Şoray ile Kadir İnanır'dan 44 yıl sonra aynı bakış: "Biz hiç ayrılmadık ki"
Yeşilçam devleri Selvi Boylum Al Yazmalım'ın yıldızları Türkan Şoray ile Kadir İnanır'dan 44 yıl sonra aynı bakış! 1978 tarihli 'Selvi Boylum Al Yazmalım' ile Türk sinemasına damga vuran Türkan Şoray ve Kadir İnanır, yıllar sonra bir araya geldi. Yeşilçam'ın efsaneleşen iki ismini yan yana görenler, "Yine aynı bakış" derken Kadir İnanır, "Hiç ayrılmadık ki..." dedi.
05.06.2022 12:42 - Son Güncelleme: 05.06.2022 12:42
"BİZ HİÇ AYRILMADIK Kİ"
Yeşilçam devleri Selvi Boylum Al Yazmalım'ın yıldızları Türkan Şoray ile Kadir İnanır'dan 44 yıl sonra aynı bakış!
1978 tarihli 'Selvi Boylum Al Yazmalım' ile Türk sinemasına damga vuran Türkan Şoray ve Kadir İnanır, yıllar sonra bir araya geldi.
Kadir İnanır "Biz Türkan Hanım ile hiç ayrılmadık ki. Görüyorsunuz işte gazetelerde, televizyonlarda. Onun için hiç ayrılık gibi görmüyoruz" dedi.
İşte başta Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın son hali olmak üzere sizler için derlediğimiz Yeşilçam ünlülerinin değişimleri...
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