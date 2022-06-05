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Haberler Magazin Yeşilçam devleri Selvi Boylum Al Yazmalım'ın yıldızları Türkan Şoray ile Kadir İnanır'dan 44 yıl sonra aynı bakış: "Biz hiç ayrılmadık ki"

Yeşilçam devleri Selvi Boylum Al Yazmalım'ın yıldızları Türkan Şoray ile Kadir İnanır'dan 44 yıl sonra aynı bakış: "Biz hiç ayrılmadık ki"

Yeşilçam devleri Selvi Boylum Al Yazmalım'ın yıldızları Türkan Şoray ile Kadir İnanır'dan 44 yıl sonra aynı bakış! 1978 tarihli 'Selvi Boylum Al Yazmalım' ile Türk sinemasına damga vuran Türkan Şoray ve Kadir İnanır, yıllar sonra bir araya geldi. Yeşilçam'ın efsaneleşen iki ismini yan yana görenler, "Yine aynı bakış" derken Kadir İnanır, "Hiç ayrılmadık ki..." dedi.

05.06.2022 12:42 - Son Güncelleme: 05.06.2022 12:42
Yeşilçam devleri Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yıldızları Türkan Şoray ile Kadir İnanır’dan 44 yıl sonra aynı bakış: Biz hiç ayrılmadık ki

"BİZ HİÇ AYRILMADIK Kİ"

Yeşilçam devleri Selvi Boylum Al Yazmalım'ın yıldızları Türkan Şoray ile Kadir İnanır'dan 44 yıl sonra aynı bakış!

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Yeşilçam devleri Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yıldızları Türkan Şoray ile Kadir İnanır’dan 44 yıl sonra aynı bakış: Biz hiç ayrılmadık ki

1978 tarihli 'Selvi Boylum Al Yazmalım' ile Türk sinemasına damga vuran Türkan Şoray ve Kadir İnanır, yıllar sonra bir araya geldi.

Yeşilçam devleri Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yıldızları Türkan Şoray ile Kadir İnanır’dan 44 yıl sonra aynı bakış: Biz hiç ayrılmadık ki

Kadir İnanır "Biz Türkan Hanım ile hiç ayrılmadık ki. Görüyorsunuz işte gazetelerde, televizyonlarda. Onun için hiç ayrılık gibi görmüyoruz" dedi.

Yeşilçam devleri Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yıldızları Türkan Şoray ile Kadir İnanır’dan 44 yıl sonra aynı bakış: Biz hiç ayrılmadık ki

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Yeşilçam devleri Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yıldızları Türkan Şoray ile Kadir İnanır’dan 44 yıl sonra aynı bakış: Biz hiç ayrılmadık ki

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