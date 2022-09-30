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Haberler Magazin Yeşil bikinisiyle poz verdi görenlerin dudağı uçukladı! Cesur sahneleriyle gündemden düşmeyen Hafsanur Sancaktutan'dan bomba paylaşım!

Yeşil bikinisiyle poz verdi görenlerin dudağı uçukladı! Cesur sahneleriyle gündemden düşmeyen Hafsanur Sancaktutan'dan bomba paylaşım!

Dünyayla Benim Aramda dizisinde canlandırdığı Sinem karakteri ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu Hafsanur Sancaktutan cesur pozları ile gündeme geldi.

takvim.com.tr
30.09.2022 09:46 - Son Güncelleme: 30.09.2022 09:46
Yeşil bikinisiyle poz verdi görenlerin dudağı uçukladı! Cesur sahneleriyle gündemden düşmeyen Hafsanur Sancaktutan’dan bomba paylaşım!

Dünyayla Benim Aramda isimli dizide rol alan başarılı oyuncu Hafsanur Sancaktutan, yeşil bikinisiyle kamera karşısına geçti. Verdiği pozların sosyal medyadan paylaşan ünlü oyuncu güzelliğiyle takipçilerini hayran bıraktı. İşte o kareler...

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Yeşil bikinisiyle poz verdi görenlerin dudağı uçukladı! Cesur sahneleriyle gündemden düşmeyen Hafsanur Sancaktutan’dan bomba paylaşım!

Hafsanur Sancaktutan'ın bikinili paylaşımlarına takipçileri tarafından "Çok güzelsiniz Hafsa hanım", "Her zaman güzelsin","Mükemmel" ve "Dünya güzeli" şeklinde yorumlar geldi.

Yeşil bikinisiyle poz verdi görenlerin dudağı uçukladı! Cesur sahneleriyle gündemden düşmeyen Hafsanur Sancaktutan’dan bomba paylaşım!

Son dönemin yıldız oyuncularından Hafsanur Sancaktutan'ın o sahnesi olay olmuştu.

Yeşil bikinisiyle poz verdi görenlerin dudağı uçukladı! Cesur sahneleriyle gündemden düşmeyen Hafsanur Sancaktutan’dan bomba paylaşım!

Dizinin cesur sahneleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Yeşil bikinisiyle poz verdi görenlerin dudağı uçukladı! Cesur sahneleriyle gündemden düşmeyen Hafsanur Sancaktutan’dan bomba paylaşım!

Sancaktutan, osyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

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