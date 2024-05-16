Yerli Leonardo DiCaprio Arda Kural’dan bir yıl aranın ardından yeni paylaşım! İşte son hali! Kilo verip saç ektirmişti...

Eyvah Babam, Lise Defteri ve Emret Komutanım gibi dizilerde yer alan Arda Kural, bir dönem aldığı kilolar ve dökülen saçlarıyla gündem olmuştu. 2017 yılında Psikonevroz teşhisi konulan Kural, tedavi sonrası ise fazla kilolarından kurtulup saç ektirmişti. Son haliyle hayranlarını sevindiren Kural'dan bir yıl aranın ardından yeni paylaşım geldi. Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'ya benzerliği nedeniyle 'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan Kural'ın paylaşımı büyük ilgi gördü. İşte Arda Kural'ın son hali...
Eyvah Babam dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve yerli Leonardo DiCaprio olarak anılan Kural, o dönem geleceğin yıldız oyuncularından biri olarak gösteriliyordu.
Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'ya fazlasıyla benzeyen Arda Kural kariyerinin zirvesindeyken bir anda ortalardan kayboldu.
Sonrasında da hiç görmek istemediğimiz o haliyle karşımıza çıktı. 2017 yılında Psikonevroz teşhisi konulan ve bir süre tedavi gören Kural, sonrasında saç ektirdi ve fazla kilolarından kurtuldu.