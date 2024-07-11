Yerli Leonardo DiCaprio Arda Kural havalı tekne pozuyla ortaya çıktı! Son hali inanılmaz! “Çok yakışıklı eski günlerdeki gibi...”

Eyvah Babam dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve yerli Leonardo DiCaprio olarak anılan Arda Kural, Lise Defteri ve Emret Komutanım gibi fenomen yapımlarda yer aldı. Ancak Kural, kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp, sokakta yaşamaya başlayarak kameralardan uzun bir süre uzak kaldı. 2017 yılında Psikonevroz teşhisi konulan Kural, tedavi sonrası ise fazla kilolarından kurtulup saç ektirdi. Psikolojik tedavi sonucu zor günleri geride bırakan oyuncu, uzun bir aranın ardından havalı tekne pozuyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu için "Çok yakışıklı eski günlerdeki gibi", "Maşallah", "Efsane geri döndü", "Abi eskiye dönmüşsün" yorumları yapıldı.