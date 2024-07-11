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Yerli Leonardo DiCaprio Arda Kural havalı tekne pozuyla ortaya çıktı! Son hali inanılmaz! “Çok yakışıklı eski günlerdeki gibi...”

Eyvah Babam dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve yerli Leonardo DiCaprio olarak anılan Arda Kural, Lise Defteri ve Emret Komutanım gibi fenomen yapımlarda yer aldı. Ancak Kural, kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp, sokakta yaşamaya başlayarak kameralardan uzun bir süre uzak kaldı. 2017 yılında Psikonevroz teşhisi konulan Kural, tedavi sonrası ise fazla kilolarından kurtulup saç ektirdi. Psikolojik tedavi sonucu zor günleri geride bırakan oyuncu, uzun bir aranın ardından havalı tekne pozuyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu için "Çok yakışıklı eski günlerdeki gibi", "Maşallah", "Efsane geri döndü", "Abi eskiye dönmüşsün" yorumları yapıldı.

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 12:30 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 12:53
Yerli Leonardo DiCaprio Arda Kural havalı tekne pozuyla ortaya çıktı! Son hali inanılmaz! Çok yakışıklı eski günlerdeki gibi... 1

Eyvah Babam, Lise Defteri ve Emret Komutanım gibi dizilerde yer alan Arda Kural, bir dönem aldığı kilolar ve dökülen saçlarıyla gündem olmuştu.

Yerli Leonardo DiCaprio Arda Kural havalı tekne pozuyla ortaya çıktı! Son hali inanılmaz! Çok yakışıklı eski günlerdeki gibi... 2

2017 yılında Psikonevroz teşhisi konulan Kural, tedavi sonrası ise fazla kilolarından kurtulup saç ektirmişti.

Yerli Leonardo DiCaprio Arda Kural havalı tekne pozuyla ortaya çıktı! Son hali inanılmaz! Çok yakışıklı eski günlerdeki gibi... 3

Zor günleri geride bırakan Arda Kural, tatilde verdiği havalı tekne pozuyla uzun bir aranın ardından gündem oldu.

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