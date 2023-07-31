Yer yerinden oynadı! Yasmin Erbil ve sevgilisi Yiğit Poyraz aşka geldi göğsünde yatarak sonra dudak dudağa poz verdi

3 çocuk babası Mehmet Ali Erbil'in 2 numara olan kızı Yasmin Erbil aşk hayatıyla gündemde. Geçtiğimiz günlerde Survivor adlı yarışma programıyla tanınan sevgilisi Yiğit Poyraz'la sokak ortasında kavga ettiği görüntülerle çok konuşulan Yasmin Erbil'in sevgilisinden ayrıldığı iddia ediliyordu. Ancak çift iddialara inat Bodrum'da bir aşk tatiline çıktı. Çiftin tatilden paylaştıkları fotoğrafları sosyal medyayı salladı.