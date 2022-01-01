Yeni yılın ilk ilan-ı aşkı İrem Helvacıoğlu’ndan geldi! Sarmaş dolaş pozunu yayınladı yeni sevgilisi tanıdık çıktı

Helvacıoğlu, paylaşımının altına "Bazen bir anı anlatabilmek çok zorlaşır, kelimeleri doğru yerleştiremezsin, kafandakini aktaramazsın... Anlatamadığın her şeyi o fotoğraf karesi anlatır... Her anı bana bu kadar güzel ve tarifsiz yaşattığın ve bu yıla bu neşeyle girmemize sebep olduğun için teşekkür ederim" notunu ekledi.