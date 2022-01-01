Yeni yılın ilk ilan-ı aşkı İrem Helvacıoğlu’ndan geldi! Sarmaş dolaş pozunu yayınladı yeni sevgilisi tanıdık çıktı
Yeni yılın ilk ilan-ı aşkı İrem Helvacıoğlu'ndan geldi! Yeni sevgilisi tanıdık çıktı! Sen Anlat Karadeniz ile kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşayan ve son olarak Baş Belası dizisinde rol alan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, aşk orucunu pozdu. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle yılbaşı ağacının yanında verdiği sarmaş dolaş pozla ilan-ı aşk etti. Söz konusu fotoğrafta oldukça mutlu görünen Helvacıoğlu'na hayranlarından mesaj yağdı. İşte İrem Helvacıoğlu'nun yeni sevgilisi...
01.01.2022 01:18
- Son Güncelleme: 01.01.2022 01:18
Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşayan İrem Helvacıoğlu, son olarak Baş Belası'nda rol almıştı.
Helvacıoğlu, paylaşımının altına "Bazen bir anı anlatabilmek çok zorlaşır, kelimeleri doğru yerleştiremezsin, kafandakini aktaramazsın... Anlatamadığın her şeyi o fotoğraf karesi anlatır... Her anı bana bu kadar güzel ve tarifsiz yaşattığın ve bu yıla bu neşeyle girmemize sebep olduğun için teşekkür ederim" notunu ekledi.