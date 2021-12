Yeni yıl öncesi aile pozunu yayınlayan Bengü’nün minik kızı dikkat çekti! Annesinin birebir kopyası olan Zeynep sosyal medyayı salladı

Sonra bir gün baktık ki dünyanın en tatlı sürprizi! Bir de oğlumuz oluyor... Bıraktım tüm kaygıları; şöhreti kimliği... O 'an' ne olmak istiyorsam onu seçtim... Ve oğlumuz geldi… Gözümde büyüttüğüm her şeyi öyle de kolay hallettim ki! Ben nasıl olsa her şeye yeterdim ve öyle mutluydum çünkü! Demem o ki; biz bugün bu sofrada 4 kişiyiz; sağlıklıyız, huzurluyuz ve şükür doluyuz... Hepimizden hepinize şimdiden iyi seneler! Aşkla; sevgiyle; kocaman öpücüklerle..."