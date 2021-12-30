Yeni yıl öncesi aile pozunu yayınlayan Bengü’nün minik kızı dikkat çekti! Annesinin birebir kopyası olan Zeynep sosyal medyayı salladı
Yeni yıl öncesi aile pozunu yayınlayan Bengü'nün minik kızı dikkat çekti! Selim Selimoğlu ile 2018 yılında nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Bengü, 2019'da kızı Zeynep'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Geçen Kasım ayında ise babasıyla aynı ismi taşıyan oğlu Selim'i dünyaya getiren Bengü, ailesiyle verdiği bir pozu sosyal medya hesabında yayınladı. Yeni yıl öncesi yılbaşı ağacının yanında poz veren Selimoğlu ailesinin minik kızları Zeynep ise sevimli halleriyle ilgi odağı oldu. Öte yandan minik Zeynep'in annesiyle benzerliği de çok konuşuldu. İşte Bengü'nün sevimli halleriyle sosyal medyayı sallayan kızı Zeynep...
2018 yılında Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan Bengü, bu evlilikten Zeynep ve Selim adında iki çocuk dünyaya getirdi.
Selim Selimoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında yeni yıl öncesi bir fotoğraf paylaştı.
"BUGÜN BU SOFRADA 4 KİŞİYİZ"
Ailesiyle verdiği bir pozu sosyal medya hesabında yayınlayan Bengü fotoğrafın altına şu notu düştü: "Geçen sene bu zamanlardı... Yine yeni yıla birkaç gün kala; Selim dedi ki '2022'ye girerken bu masaya dört kişi oturalım karıcığım…' Zeynep bir buçuk yaşında; pandeminin ortasındayız! Sahneyi özlemişim; cebimde hazır nazır şarkılarım çıkaramamışım... Dedim yok! Hele bir pandemi bitsin; hele bir geçsin bugünler… Kaldı öyle mevzu... Hatta biraz da küstü bana Selim…
Sonra bir gün baktık ki dünyanın en tatlı sürprizi! Bir de oğlumuz oluyor... Bıraktım tüm kaygıları; şöhreti kimliği... O 'an' ne olmak istiyorsam onu seçtim... Ve oğlumuz geldi… Gözümde büyüttüğüm her şeyi öyle de kolay hallettim ki! Ben nasıl olsa her şeye yeterdim ve öyle mutluydum çünkü! Demem o ki; biz bugün bu sofrada 4 kişiyiz; sağlıklıyız, huzurluyuz ve şükür doluyuz... Hepimizden hepinize şimdiden iyi seneler! Aşkla; sevgiyle; kocaman öpücüklerle..."
ANNE-KIZIN BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Ünlü şarkıcının paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni yağarken minik Zeynep'in annesi ile olan benzerliği dikkat çekti.
İşte başta Bengü olmak üzere ünlü isimler ve çocukları...