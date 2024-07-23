Yeni imajıyla resmen fırtına estirdi! Kardeşlerim’in Harikası’ydı! Gözde Türker son haliyle hayran bıraktı!

Ünlü dizi "Kardeşlerim"de Harika karakteriyle hafızalarda yer edinen Gözde Türker, radikal bir imaj değişikliğiyle hayranlarını şaşırttı. Gözde Türker, yeni görünümüyle verdiği çarpıcı pozları Instagram hesabından paylaşarak takipçilerini etkilemeyi başardı. Bu dönüşüm, onun sosyal medya üzerindeki etkileşimini artırırken, hayranlarını da yeni bir Gözde Türker ile tanıştırmış oldu.