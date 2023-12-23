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Yeni imajıyla görenleri epey düşündüren Göksel makyajsız yakalandı "Daha yeni uyandım ya" 52 yaşındaki ünlü şarkıcı...

Baksana Talihe, Günün Birinde, Sen Orda Yoksun, Bir Seni Konuşurum, Arka Bahçem, Karar Verdim, Depresyondayım ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Göksel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla görenleri şaşkına çevirmişti önceki gün. Yeni imajının gerçekliğini sorguladığımız Göksel, hemen ertesi gün makyajsız görüntülendi. "Daha yeni uyandım" diyen Göksel, ufak bir sitem de etti.

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Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 11:53 Güncelleme 23 Aralık 2023, 12:04
Yeni imajıyla görenleri epey düşündüren Göksel makyajsız yakalandı Daha yeni uyandım ya 52 yaşındaki ünlü şarkıcı... 1

Yollar adlı ilk albümü 1997 yılında yayınlanan Göksel; Baksana Talihe, Günün Birinde, Sen Orda Yoksun, Bir Seni Konuşurum, Arka Bahçem, Karar Verdim, Depresyondayım ve daha nice şarkısıyla hafızalara kazındı.

Yeni imajıyla görenleri epey düşündüren Göksel makyajsız yakalandı Daha yeni uyandım ya 52 yaşındaki ünlü şarkıcı... 2

Son olarak yeni çıkardığı şarkısına klip çekerek gündeme gelen şarkıcı, hem son hali hem de yeni tarzıyla görenleri şaşkına çevirmişti önceki gün.

Yeni imajıyla görenleri epey düşündüren Göksel makyajsız yakalandı Daha yeni uyandım ya 52 yaşındaki ünlü şarkıcı... 3

Kendini yenilemeyi seven ünlü şarkıcı, imaj değiştirdi.

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