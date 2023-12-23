Yeni imajıyla görenleri epey düşündüren Göksel makyajsız yakalandı "Daha yeni uyandım ya" 52 yaşındaki ünlü şarkıcı...

Baksana Talihe, Günün Birinde, Sen Orda Yoksun, Bir Seni Konuşurum, Arka Bahçem, Karar Verdim, Depresyondayım ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Göksel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla görenleri şaşkına çevirmişti önceki gün. Yeni imajının gerçekliğini sorguladığımız Göksel, hemen ertesi gün makyajsız görüntülendi. "Daha yeni uyandım" diyen Göksel, ufak bir sitem de etti.