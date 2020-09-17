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Yeni Hayat'ın Adem'i Serkan Çayoğlu'nun meğer bir ikizi varmış! Ancak bu kadar benzemezdi...

Şimdilerde Yeni Hayat dizisiyle ekrana dönen ve kendisi gibi oyuncu olan Özge Gürel ile yaşadığı aşkla dikkatleri üzerine toplayan 33 yaşındaki oyuncu Serkan Çayoğlu'nun bir ikizi olduğu ortaya çıktı. 1987, Almanya doğumlu oyuncunun ikizi kardeşini görenler inanamıyor. Nedeni ise ikizlerin birbirine yok denecek kadar benzerliği. Siz de çok şaşıracaksınız...

17.09.2020 11:17 - Son Güncelleme: 17.09.2020 11:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





