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Yeni Hayat'ın Adem'i Serkan Çayoğlu'nun meğer bir ikizi varmış! Ancak bu kadar benzemezdi...

Şimdilerde Yeni Hayat dizisiyle ekrana dönen ve kendisi gibi oyuncu olan Özge Gürel ile yaşadığı aşkla dikkatleri üzerine toplayan 33 yaşındaki oyuncu Serkan Çayoğlu'nun bir ikizi olduğu ortaya çıktı. 1987, Almanya doğumlu oyuncunun ikizi kardeşini görenler inanamıyor. Nedeni ise ikizlerin birbirine yok denecek kadar benzerliği. Siz de çok şaşıracaksınız...

17.09.2020 11:17 - Son Güncelleme: 17.09.2020 11:17
Yeni Hayat'ın Adem'i Serkan Çayoğlu'nun meğer bir ikizi varmış! Ancak bu kadar benzemezdi...

Ekranlarda izlediğiniz Türk ünlülerin gerçek hayatta ikizi olduğunu biliyor muydunuz? Onlardan biri de Serkan Çayoğlu. Ancak ikizlerin benzerlikler yok denecek kadar az türden. İşte başta Serkan Çayoğlu olmak üzere ünlü ikizler...

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Yeni Hayat'ın Adem'i Serkan Çayoğlu'nun meğer bir ikizi varmış! Ancak bu kadar benzemezdi...

HAZAL FİLİZ & DENİZ KÜÇÜKKÖSE

Yeni Hayat'ın Adem'i Serkan Çayoğlu'nun meğer bir ikizi varmış! Ancak bu kadar benzemezdi...

SERCAN & CANER BADUR

Yeni Hayat'ın Adem'i Serkan Çayoğlu'nun meğer bir ikizi varmış! Ancak bu kadar benzemezdi...

ÖYKÜ & EZGİ KARAYEL

Yeni Hayat'ın Adem'i Serkan Çayoğlu'nun meğer bir ikizi varmış! Ancak bu kadar benzemezdi...
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