Yeni gelin Demet Özdemir siyah ceketinin altına giydiği çorabıyla paylaştı! Hem tarzı hem pozu çok konuşuldu! Oğuzhan Koç’un biricik eşi...
Şarkıcı Oğuzhan Koç ile geçen Ağustos ayında dünyaevine giren ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla tüm dikkatleri üzerine topladı. Siyah ceket elbisesinin altına giydiği külotlu çorabıyla poz veren Özdemir, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Hem tarzı hem pozu çok konuşulan Özdemir'in iddialı pozunu gören bir daha baktı. İşte Demet Özdemir'in çok konuşulan o paylaşımı...
05.10.2022 20:56 - Son Güncelleme: 05.10.2022 20:56
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçen Ağustos ayında şarkıcı Oğuzhan Koç ile görkemli bir düğünle dünaevine girdi.