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Haberler Magazin Yeni gelin Demet Özdemir siyah ceketinin altına giydiği çorabıyla paylaştı! Hem tarzı hem pozu çok konuşuldu! Oğuzhan Koç’un biricik eşi...

Yeni gelin Demet Özdemir siyah ceketinin altına giydiği çorabıyla paylaştı! Hem tarzı hem pozu çok konuşuldu! Oğuzhan Koç’un biricik eşi...

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile geçen Ağustos ayında dünyaevine giren ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla tüm dikkatleri üzerine topladı. Siyah ceket elbisesinin altına giydiği külotlu çorabıyla poz veren Özdemir, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Hem tarzı hem pozu çok konuşulan Özdemir'in iddialı pozunu gören bir daha baktı. İşte Demet Özdemir'in çok konuşulan o paylaşımı...

05.10.2022 20:56 - Son Güncelleme: 05.10.2022 20:56
Yeni gelin Demet Özdemir siyah ceketinin altına giydiği çorabıyla paylaştı! Hem tarzı hem pozu çok konuşuldu! Oğuzhan Koç’un biricik eşi...

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçen Ağustos ayında şarkıcı Oğuzhan Koç ile görkemli bir düğünle dünaevine girdi.

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Yeni gelin Demet Özdemir siyah ceketinin altına giydiği çorabıyla paylaştı! Hem tarzı hem pozu çok konuşuldu! Oğuzhan Koç’un biricik eşi...

Düğün töreniyle günlerce konuşulan ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Yeni gelin Demet Özdemir siyah ceketinin altına giydiği çorabıyla paylaştı! Hem tarzı hem pozu çok konuşuldu! Oğuzhan Koç’un biricik eşi...

Sosyal medyayı aktif kullanan Özdemir, siyah ceket elbisesinin altına giydiği külotlu çorabıyla verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Yeni gelin Demet Özdemir siyah ceketinin altına giydiği çorabıyla paylaştı! Hem tarzı hem pozu çok konuşuldu! Oğuzhan Koç’un biricik eşi...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Yeni gelin Demet Özdemir siyah ceketinin altına giydiği çorabıyla paylaştı! Hem tarzı hem pozu çok konuşuldu! Oğuzhan Koç’un biricik eşi...

Hem tarzı hem pozu çok konuşulan Özdemir'in iddialı pozunu gören bir daha baktı.

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