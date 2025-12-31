PODCAST CANLI YAYIN

Yenenler ailesinden yılbaşı pozu: "2026 yap şovunu"

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler çifti, yılın son gününde çocuklarıyla birlikte paylaştıkları eğlenceli yılbaşı karesiyle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ünlü oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015 dördüncüsü Berfu Yenenler, 2019 yılında evlenerek mutlu birlikteliklerini taçlandırmıştı.

İki çocukları olan çift, samimi ve eğlenceli paylaşımlarıyla sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.

Yenenler çifti, yılın son gününde ailecek çektirdikleri yılbaşı fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımlarına ise samimi bir not eklediler:

"2026 seni bekliyoruz yap şovunu be. Bize ve hepimize bütün güzelliklerini getir, sağlıkla, musmutlu bir sene geçirelim. 2026 sonunda vay be diyelim geçirdiğimiz en iyi seneydi."

Yenenler ailesinin neşeli pozu kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Çiftin paylaşımı takipçilerinden de yeni yıl temennileriyle karşılık buldu.

