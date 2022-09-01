Yeliz Yeşilmen'in o sözleri erkekleri çıldırtacak! 'Boyu kısa olmaz' dedi şarkıcı Emrah ile İzzet Yıldızhan itirafıyla da fitili ateşledi
Yeliz Yeşilmen'in o sözleri erkekleri çıldırtacak! 'Boyu kısa olmaz' diyen Yeliz Yeşilmen açtı ağzını yumdu gözünü. Şarkıcı Emrah ile İzzet Yıldızhan'dan da bahseden Yeliz Yeşilmen açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. "Sarışınlık efsanedir" diyen eski model ve oyuncu Yeliz Yeşilmen erkekler hakkında bakın neler söyledi.
01.09.2022 16:13 - Son Güncelleme: 01.09.2022 16:20
'BOYU KISA OLMAZ'
Yeliz Yeşilmen'in o sözleri erkekleri çıldırtacak! 'Boyu kısa olmaz' dedi şarkıcı Emrah ile İzzet Yıldızhan itirafıyla da fitili ateşledi.
ki çocuk annesi Yeliz Yeşilmen, katıldığı YouTube programında çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Özellikle de erkekler ile ilgili yaptığı açıklamalar yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.