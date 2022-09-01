Yeliz Yeşilmen'in o sözleri erkekleri çıldırtacak! 'Boyu kısa olmaz' dedi şarkıcı Emrah ile İzzet Yıldızhan itirafıyla da fitili ateşledi.

"SARIŞINLIK EFSANEDİR"

"Sarışın kadının daha seksi gelmesi, daha güzel gelmesi normaldir. Sarışın kadını hem çok isterler hem çok kıskanırlar bir de bela olurlar. Bence Türk erkeği çok fazla ne istediğini bilmiyor ama sarışın kadın takıntısı var. Sarışınlık bir efsanedir."