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Haberler Magazin Yeliz Yeşilmen'in o sözleri erkekleri çıldırtacak! 'Boyu kısa olmaz' dedi şarkıcı Emrah ile İzzet Yıldızhan itirafıyla da fitili ateşledi

Yeliz Yeşilmen'in o sözleri erkekleri çıldırtacak! 'Boyu kısa olmaz' dedi şarkıcı Emrah ile İzzet Yıldızhan itirafıyla da fitili ateşledi

Yeliz Yeşilmen'in o sözleri erkekleri çıldırtacak! 'Boyu kısa olmaz' diyen Yeliz Yeşilmen açtı ağzını yumdu gözünü. Şarkıcı Emrah ile İzzet Yıldızhan'dan da bahseden Yeliz Yeşilmen açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. "Sarışınlık efsanedir" diyen eski model ve oyuncu Yeliz Yeşilmen erkekler hakkında bakın neler söyledi.

01.09.2022 16:13 - Son Güncelleme: 01.09.2022 16:20
Yeliz Yeşilmen’in o sözleri erkekleri çıldırtacak! ’Boyu kısa olmaz’ dedi şarkıcı Emrah ile İzzet Yıldızhan itirafıyla da fitili ateşledi

'BOYU KISA OLMAZ'

Yeliz Yeşilmen'in o sözleri erkekleri çıldırtacak! 'Boyu kısa olmaz' dedi şarkıcı Emrah ile İzzet Yıldızhan itirafıyla da fitili ateşledi.

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Yeliz Yeşilmen’in o sözleri erkekleri çıldırtacak! ’Boyu kısa olmaz’ dedi şarkıcı Emrah ile İzzet Yıldızhan itirafıyla da fitili ateşledi

ki çocuk annesi Yeliz Yeşilmen, katıldığı YouTube programında çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Özellikle de erkekler ile ilgili yaptığı açıklamalar yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Yeliz Yeşilmen’in o sözleri erkekleri çıldırtacak! ’Boyu kısa olmaz’ dedi şarkıcı Emrah ile İzzet Yıldızhan itirafıyla da fitili ateşledi

"KISA BOYLU ERKEKLE YAPAMAM"

Kısa boylu erkekle yapamayacağını söyleyen Yeşilmen, "Erkeğin kısası da hiç çekilmiyor." deyince sosyal medyada gündem oldu.

Yeliz Yeşilmen’in o sözleri erkekleri çıldırtacak! ’Boyu kısa olmaz’ dedi şarkıcı Emrah ile İzzet Yıldızhan itirafıyla da fitili ateşledi

Erkeklerin bilhassa pedikür yaptırması gerektiğinin altını çizen Yeşilmen, botoksun ise erkeklerde güzel durmadığını söyledi.

Yeşilmen, "Sarışın kadın takıntısı normal midir?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

Yeliz Yeşilmen’in o sözleri erkekleri çıldırtacak! ’Boyu kısa olmaz’ dedi şarkıcı Emrah ile İzzet Yıldızhan itirafıyla da fitili ateşledi

"SARIŞINLIK EFSANEDİR"

"Sarışın kadının daha seksi gelmesi, daha güzel gelmesi normaldir. Sarışın kadını hem çok isterler hem çok kıskanırlar bir de bela olurlar. Bence Türk erkeği çok fazla ne istediğini bilmiyor ama sarışın kadın takıntısı var. Sarışınlık bir efsanedir."

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