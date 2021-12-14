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Haberler Magazin Yeliz Yeşilmen'in hamam görüntüleri sosyal medyayı yıktı geçti! Göbek taşı üstünde dansözler göbek attı Yeliz yeni yaşını işte böyle kutladı

Yeliz Yeşilmen'in hamam görüntüleri sosyal medyayı yıktı geçti! Göbek taşı üstünde dansözler göbek attı Yeliz yeni yaşını işte böyle kutladı

Yeliz Yeşilmen'in hamam görüntüleri sosyal medyayı yıktı geçti! Göbek taşı üstünde dansözler göbek attı, Yeliz Yeşilmen'in doğum günü kutlaması gündeme bomba gibi düştü.Hamamda kutladığı doğum gününde arkadaşlarıyla beraber dans edip eğlenen ve üç farklı pasta kesen Yeliz Yeşilmen Instagram paylaşımları ile dikkat çekti. İşte geleneksel Hint kıyafeti ve gösterişli takıları ile hamamda eğlenen Yeliz Yeşilmen'in o anları...

14.12.2021 10:46 - Son Güncelleme: 14.12.2021 11:01
Yeliz Yeşilmen’in hamam görüntüleri sosyal medyayı yıktı geçti! Göbek taşı üstünde dansözler göbek attı Yeliz yeni yaşını işte böyle kutladı

Yeliz Yeşilmen'in hamam görüntüleri sosyal medyayı yıktı geçti! Göbek taşı üstünde dansözler göbek attı Yeliz yeni yaşını işte böyle kutladı...

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Yeliz Yeşilmen’in hamam görüntüleri sosyal medyayı yıktı geçti! Göbek taşı üstünde dansözler göbek attı Yeliz yeni yaşını işte böyle kutladı

2010'da Ali Uğur Akbaş ile evlendikten sonra gösteri dünyasından elini eteğini çeken Yeşilmen sahne şovlarını aratmayan bir parti düzenledi.

Yeliz Yeşilmen’in hamam görüntüleri sosyal medyayı yıktı geçti! Göbek taşı üstünde dansözler göbek attı Yeliz yeni yaşını işte böyle kutladı

Bir otelin hamamını kapattı ve davullu dansözlü eğlence organize etti. Kendisi de Hint kadınları gibi giyinip makyaj yaptı. Normalde bir kına gecesi olarak planlanan organizasyon, Yeliz Yeşilmen için doğum gününe dönüştürüldü.

Yeliz Yeşilmen’in hamam görüntüleri sosyal medyayı yıktı geçti! Göbek taşı üstünde dansözler göbek attı Yeliz yeni yaşını işte böyle kutladı

Beyaz kıyafetli dansçılarla Hint dansları yapan Yeliz Yeşilmen'in keyfi yerindeydi. Üç ayrı doğum günü pastasının mumlarını üfledi. Finalde de dev bir şeffaf top içinde hünerlerini gösteren bir balerin konuklardan büyük alkış aldı.

Yeliz Yeşilmen’in hamam görüntüleri sosyal medyayı yıktı geçti! Göbek taşı üstünde dansözler göbek attı Yeliz yeni yaşını işte böyle kutladı

Çok konuşulan doğum günü aprtisinin ardından Yeliz Yeşilmen'in yaşı merak konusu oldu. İşte başta Yeliz olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

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