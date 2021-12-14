Yeliz Yeşilmen'in hamam görüntüleri sosyal medyayı yıktı geçti! Göbek taşı üstünde dansözler göbek attı Yeliz yeni yaşını işte böyle kutladı
Yeliz Yeşilmen'in hamam görüntüleri sosyal medyayı yıktı geçti! Göbek taşı üstünde dansözler göbek attı, Yeliz Yeşilmen'in doğum günü kutlaması gündeme bomba gibi düştü.Hamamda kutladığı doğum gününde arkadaşlarıyla beraber dans edip eğlenen ve üç farklı pasta kesen Yeliz Yeşilmen Instagram paylaşımları ile dikkat çekti. İşte geleneksel Hint kıyafeti ve gösterişli takıları ile hamamda eğlenen Yeliz Yeşilmen'in o anları...
Yeliz Yeşilmen'in hamam görüntüleri sosyal medyayı yıktı geçti! Göbek taşı üstünde dansözler göbek attı Yeliz yeni yaşını işte böyle kutladı...
Bir otelin hamamını kapattı ve davullu dansözlü eğlence organize etti. Kendisi de Hint kadınları gibi giyinip makyaj yaptı. Normalde bir kına gecesi olarak planlanan organizasyon, Yeliz Yeşilmen için doğum gününe dönüştürüldü.
Beyaz kıyafetli dansçılarla Hint dansları yapan Yeliz Yeşilmen'in keyfi yerindeydi. Üç ayrı doğum günü pastasının mumlarını üfledi. Finalde de dev bir şeffaf top içinde hünerlerini gösteren bir balerin konuklardan büyük alkış aldı.
Çok konuşulan doğum günü aprtisinin ardından Yeliz Yeşilmen'in yaşı merak konusu oldu. İşte başta Yeliz olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...