Yeliz Yeşilmen'in çocuklarıyla çıktığı tatil kabusa döndü Birbey'in başına gelenleri gözyaşları içinde anlattı! 'Bütün deniz kan oldu'
Yeliz Yeşilmen'in çocuklarıyla çıktığı tatil kabusa döndü! Asya Tuana ve Birbey adında iki evlada sahip olan Yeliz Yeşilmen, Instagram paylaşımıyla takipçilerini korkuttu. Gözyaşları içinde oğlu Birbey'in başına gelenleri anlatan Yeliz Yeşilmen'e geçmiş olsun mesajları yağdı. Peki Yeliz Yeşilmen'in oğluna ne oldu, sağlık durumu nasıl? İşte ünlü ismin sevenlerinin merak ettiği sorunun yanıtı...
19.07.2021 16:27
- Son Güncelleme: 19.07.2021 16:36
TATİLİ KABUSA DÖNDÜ!
Yeliz Yeşilmen'in çocuklarıyla çıktığı tatil kabusa döndü. Sosyal medyayı aktif kullanan Yeliz Yeşilmen, Instagram paylaşımıyla takipçilerini korkuttu.
2010 yılında Ali Uğur Akbaş ile nikah masasına oturan Yeliz Yeşilmen'in Asya Tuana ve Birbey adında iki çocuğu var. İşte başta Yeliz Yeşilmen olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...