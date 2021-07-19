Yeliz Yeşilmen'in çocuklarıyla çıktığı tatil kabusa döndü Birbey'in başına gelenleri gözyaşları içinde anlattı! 'Bütün deniz kan oldu'

"Allah beterinden korusun ama çok korktum. Birbey denize grierken, o basamaklardan ayağı kayıp düşmüş. Bütün deniz kan. Kardeşim kucağında getirdi, ben onu bir gördüm kendimden geçtim. Kucağıma aldım, o panikten düştüm bir de çocukla..."