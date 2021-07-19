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Yeliz Yeşilmen'in çocuklarıyla çıktığı tatil kabusa döndü Birbey'in başına gelenleri gözyaşları içinde anlattı! 'Bütün deniz kan oldu'

Yeliz Yeşilmen'in çocuklarıyla çıktığı tatil kabusa döndü! Asya Tuana ve Birbey adında iki evlada sahip olan Yeliz Yeşilmen, Instagram paylaşımıyla takipçilerini korkuttu. Gözyaşları içinde oğlu Birbey'in başına gelenleri anlatan Yeliz Yeşilmen'e geçmiş olsun mesajları yağdı. Peki Yeliz Yeşilmen'in oğluna ne oldu, sağlık durumu nasıl? İşte ünlü ismin sevenlerinin merak ettiği sorunun yanıtı...

19.07.2021 16:27 - Son Güncelleme: 19.07.2021 16:36
Yeliz Yeşilmen'in çocuklarıyla çıktığı tatil kabusa döndü Birbey'in başına gelenleri gözyaşları içinde anlattı! 'Bütün deniz kan oldu'

TATİLİ KABUSA DÖNDÜ!

Yeliz Yeşilmen'in çocuklarıyla çıktığı tatil kabusa döndü. Sosyal medyayı aktif kullanan Yeliz Yeşilmen, Instagram paylaşımıyla takipçilerini korkuttu.

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Yeliz Yeşilmen'in çocuklarıyla çıktığı tatil kabusa döndü Birbey'in başına gelenleri gözyaşları içinde anlattı! 'Bütün deniz kan oldu'

Oğlu Birbey'in başına gelenleri gözyaşları içinde anlatan Yeşlmen şunları söyledi; "Denize girerken merdivenden düştü. Ayağının bütün arkası, eti kalktı. Bütün deniz kan oldu, ben çok korktum. Beni arayan kişilere dönemiyorum. Sonra... Daha sonra..."

Yeliz Yeşilmen'in çocuklarıyla çıktığı tatil kabusa döndü Birbey'in başına gelenleri gözyaşları içinde anlattı! 'Bütün deniz kan oldu'

Sakinleştikten sonra yeni bir açıklamada bulunan Yeşilmen yaşadığı korku dolu anları detaylarıyla anlattı.

Yeliz Yeşilmen'in çocuklarıyla çıktığı tatil kabusa döndü Birbey'in başına gelenleri gözyaşları içinde anlattı! 'Bütün deniz kan oldu'

"Allah beterinden korusun ama çok korktum. Birbey denize grierken, o basamaklardan ayağı kayıp düşmüş. Bütün deniz kan. Kardeşim kucağında getirdi, ben onu bir gördüm kendimden geçtim. Kucağıma aldım, o panikten düştüm bir de çocukla..."

Yeliz Yeşilmen'in çocuklarıyla çıktığı tatil kabusa döndü Birbey'in başına gelenleri gözyaşları içinde anlattı! 'Bütün deniz kan oldu'

2010 yılında Ali Uğur Akbaş ile nikah masasına oturan Yeliz Yeşilmen'in Asya Tuana ve Birbey adında iki çocuğu var. İşte başta Yeliz Yeşilmen olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...