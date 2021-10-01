Yeliz Yeşilmen ‘Parayı aldım da sustum durumu yok’ dedi boşanma sonrası ilk kez konuştu! Meğer eski eşi Ali Uğur Akbaş ile...

50 BİN DOLARLIK KONUŞMA YASAĞI!

Yeşilmen sözlerini şöyle sürdürdü: "Birçok şey yaşandı. Bu konuşma yasağını ben koydurdum. Maddeyi delme halinde 50 bin dolar civarında bir bedel var. Size bugün sadece 'boşandım' onu söyleyebilirim. Evden ayrılan o oldu, ben yine aynı evdeyim. Aramızda bir mal mülk paylaşımı da olmadı. Parayı aldım da sustum durumu da yok. Zaten hiçbir zaman öyle bir kadın olmadım."