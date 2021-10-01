Yeliz Yeşilmen ‘Parayı aldım da sustum durumu yok’ dedi boşanma sonrası ilk kez konuştu! Meğer eski eşi Ali Uğur Akbaş ile...
Yeliz Yeşilmen' Parayı aldım da sustum durumu yok' dedi boşanma sonrası ilk kez konuştu! Ünlü şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, iki çocuğunun babası Ali Uğur Akbaş ile geçen günlerde sessiz sedasız boşanmıştı. Bir magazin programına konuk olan Yeşilmen, boşanma sonrası ilk kez konuştu. Konuşma yasağının eski eşinin değil kendisinin kararı olduğunu belirten Yeşilmen, boşanmanın detaylarını canlı yayında anlattı. İşte Yeliz Yeşilmen'in dikkat çeken o açıklamadı...
2010'da iş insanı Ali Uğur Akbaş ile nikah masasına oturan Yeliz Yeşilmen'in 11 yıllık evliliği bitti. 42 yaşındaki şarkıcı, sessiz sedasız gerçekleşen boşanma hakkında ilk kez konuştu.
'2. Sayfa' programına konu olan Yeliz Yeşilmen, "Evlilikle ilgili kendimize konuşma yasağı getirdik. Biz anlaşamadığımız için anlaşmalı olarak boşandık. O çok iyi bir baba ama biz anlaşamıyoruz" dedi.
50 BİN DOLARLIK KONUŞMA YASAĞI!
Yeşilmen sözlerini şöyle sürdürdü: "Birçok şey yaşandı. Bu konuşma yasağını ben koydurdum. Maddeyi delme halinde 50 bin dolar civarında bir bedel var. Size bugün sadece 'boşandım' onu söyleyebilirim. Evden ayrılan o oldu, ben yine aynı evdeyim. Aramızda bir mal mülk paylaşımı da olmadı. Parayı aldım da sustum durumu da yok. Zaten hiçbir zaman öyle bir kadın olmadım."
Yeliz Yeşilmen'in açıklamalarının ardından eski eşi Ali Uğur Akbaş merak konusu oldu. İşte başta Yeliz Yeşilmen olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...