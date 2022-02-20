Yeliz Yeşilmen ile Ali Uğur Akbaş hakkında şaşkına çeviren ifşa: ’Boşanmalarına rağmen birlikte oluyorlar!’ Olay sözlere Yeliz’den şok yanıt

"KOCAMIN OLMAYI ÖZLEMİŞİM"

Seyhan Soylu açıklamasının devamında yeni detayları da aktardı. Sisi konuştukları her şeyi ifşa ederek şunları söyledi: "Bana dedi ki Yeliz; 'Ne yapayım? Haftanın 2 günü buraya geliyorum. Çocuklarıma bakan o. Parayı veren o. Hâlâ tüm masraflarımı o karşılıyor.' Ben de 'Tekrar evlenir misin peki?' diye sordum. 'Valla bilmiyorum ama özlemişim kocamın olmayı' dedi. Burada yalan yok."