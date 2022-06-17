ŞARKICI YELİZ İLE ÖZCAN DENİZ'İN AŞKI

Yeliz, Özcan Deniz'le aşkını itiraf etti ağızları açık bıraktı! İlk eşi 'çok çürük biri' derken Yeliz ise '12 gün evden çıkmadık' demişti... 70'li ve 80'li yılların en popüler isimlerinden biri olan ve Türk Müziği'ne yön veren Şarkıcı Yeliz, katıldığı sabah programının ardından magazin gündemine oturdu.