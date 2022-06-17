Yeliz, Özcan Deniz'le aşkını itiraf etti ağızları açık bıraktı! İlk eşi 'çok çürük biri' derken Yeliz ise '12 gün evden çıkmadık' demişti...
Yeliz'in Özcan Deniz itirafı ağızları açık bıraktı! İlk eşi 'çok çürük biri' derken Yeliz ise '12 gün evden çıkmadık' demişti...Tüm Türkiye'nin 'Yalan' şarkısıyla tanıdığı 64 yaşındaki şarkıcı Yeliz, hakkında bilinmeyenlere açıklık getirirken bulunduğu çarpıcı itirafla büyük ses getirdi. Şarkıcı Yeliz yıllar önce kendisinden 15 yaş küçük Özcan Deniz'le yaşadığı 12 günlük aşk hakkında bakın neler anlattı.
ŞARKICI YELİZ İLE ÖZCAN DENİZ'İN AŞKI
Yeliz, Özcan Deniz'le aşkını itiraf etti ağızları açık bıraktı! İlk eşi 'çok çürük biri' derken Yeliz ise '12 gün evden çıkmadık' demişti... 70'li ve 80'li yılların en popüler isimlerinden biri olan ve Türk Müziği'ne yön veren Şarkıcı Yeliz, katıldığı sabah programının ardından magazin gündemine oturdu.
"12 GÜN EVDEN ÇIKMADIK"
Katıldığı sabah programında yapmış olduğu açıklamalarla yeniden gündeme gelen Şarkıcı Yeliz, günün en çok konuşulan isimleri arasında yerini aldı. 70'li ve 80'li yılların en popüler isimlerinden biri olan ve Türk Müziği'ne yön veren Şarkıcı Yeliz'in Özcan Deniz'le yaşadığı aşk merak ediliyor.
12 gün evden çıkmadık' demişti... Özcan Deniz itirafıyla ağızları açık bırakan Yeliz'den bomba sözler!
Geçtiğimiz yıl Armağan Çağlayan'ın YouTube programı 'Dur Bi Dinle'ye katılan Yeliz, şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz itirafı ile herkesi şaşırtmıştı.
Deniz, son dönemde çocuğunun annesi Feyza Aktan'la yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. Şiddet gördüğünü iddia eden Feyza Aktan'a karşı oğlu Kuzey'in velayetini alma mücadelesi ile adından söz ettiren Özcan Deniz, şarkıcı Yeliz'den gelen itirafla günlerce konuşulmuştu.
Şarkıcı Yeliz Özcan Deniz aşkını anlattı: 12 gün evden çıkmadık