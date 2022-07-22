Yeğeniyle ilişki yaşadığı cinsel şiddet uyguladığı iddia edilmişti! Ricky Martin'in akıbeti belli oldu kimse ne olduğunu anlamadı
Özellikle 90'lara damga vuran isimler sayılsa, ilk 10'da kendisine yer buluyor Ricky Martin. Geçtiğimiz yıllarda eş cinsel olduğunu açıklayan Ricky Martin şimdilerde 50 yaşında. Porto Rikolu ünlü şarkıcı hakkında geçtiğimzi günlerde, akıllara durgunluk veren iddialara ortaya atılmıştı. Martin'in yeğeni Dennis Yadiel Sanchez ile yedi ay boyunca ilişki yaşadığı, Sanchez'in Martin'e karşı uzaklaştırma kararı aldırmış ve güvenliğinden endişe ettiği iddia edilmişti. Martin'in akıbeti belli oldu.
22.07.2022 12:52 - Son Güncelleme: 22.07.2022 12:52
ÜVEY KARDEŞİNİN OĞLU
Son birkaç gündür Magazin gündemini yakından takip edenlerin çok iyi bildiği bu şoke eden olayın kahramanı ünlü şarkıcı Ricky Martin. 50 yaşındaki Martin'in üvey kız kardeşi Vanessa'nın oğlu Dennis Yadiel Sanchez, dayısıyla 7 ay ilişki yaşadığını, bu süreçte kendisine şiddet uygulandığını ileri sürüp dava açmıştı.
UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARILMIŞTI
Ricky Martin'in yeğeni Dennis Yadiel Sanchez'in iddiası bununla da sınırlı kalmadı. 21 yaşındaki genç, ilişkileri bittiği halde Martin'in kendisini rahatsız ettiğini, evinin etrafında dolaştığını da ileri sürmüş ve şarkıcı hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttırmıştı.