Yeğeniyle ilişki yaşadığı cinsel şiddet uyguladığı iddia edilmişti! Ricky Martin’in akıbeti belli oldu kimse ne olduğunu anlamadı

BİRİ YEĞENİ, DİĞERİ AĞABEYİ

Bu iddiaya göre şarkıcı, üvey kız kardeşinin oğluyla 7 ay süren bir ilişki yaşamıştı. 21 yaşındaki genç, dayısına karşı, kendisini taciz ettiği ve şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açmıştı. Zaten konuyu gündemde tutan kişi de ünlü şarkıcının ağabeyiydi.