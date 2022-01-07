Yedi Numara’nın sarışın güzeli Rüya’nın son halini gören tanıyamadı dönüp bir daha baktı! Nuray Uslu şimdilerde bakın ne yapıyor

Kız arkadaşlar oturabilecekleri, beğendikleri evlere ya maddi güçleri yetmez ya da ev sahipleri evlerini öğrenciye kiralamaz.

Sonunda iki katlı ahşap 7 numaralı evin kiralık olduğunu görürler. Hiç çocukları olmamış ama birbirine çok düşkün Vahit ve Zeliha çiftinin olan bu ahşap evin üst katını, 4 kız arkadaş kiralar. Fakat bakkal Vahit'in saf, taşralı amca oğulları da İstanbul'a gelip aynı evin alt katına yerleşince cümbüş başlar!

