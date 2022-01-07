Yedi Numara'nın sarışın güzeli Rüya'nın son halini gören tanıyamadı dönüp bir daha baktı! Nuray Uslu şimdilerde bakın ne yapıyor
Yedi Numara, 2000-2003 yılları arasında yayınlanan komedi türündeki Türk televizyon dizisi... Bir döneme damga vuran ve 7'den 70'e herkesin severek izlediği dizi 7 Numara'nın başarılı oyuncuları yıllar sonra gündem oldu. Yedi Numara'da 'Rüya' karakterine hayat veren Nuray Uslu'nun değişimi ise 'yok artık' dedirtti. Son halini gören tanıyamadı, dönüp bir daha baktı! Nuray Uslu şimdilerde bakın ne yapıyor...
Yedi Numara'nın sarışın güzeli Rüya'nın son halini gören tanıyamadı dönüp bir daha baktı! 2000-2003 yılları arasında yayınlanan 7 numara dizisi hala hafızlarda yerini koruyor. Dizi, aynı üniversitede okuyan ve aileleri başka şehirde yaşayan dört kız arkadaşın yurt hayatından sıkılıp eve çıkmaları sonrasında yaşanan olayları anlatıyor.
Kız arkadaşlar oturabilecekleri, beğendikleri evlere ya maddi güçleri yetmez ya da ev sahipleri evlerini öğrenciye kiralamaz.
Sonunda iki katlı ahşap 7 numaralı evin kiralık olduğunu görürler. Hiç çocukları olmamış ama birbirine çok düşkün Vahit ve Zeliha çiftinin olan bu ahşap evin üst katını, 4 kız arkadaş kiralar. Fakat bakkal Vahit'in saf, taşralı amca oğulları da İstanbul'a gelip aynı evin alt katına yerleşince cümbüş başlar!
Öğrenci ve arkadaşlık ilişkilerini anlatan 7 Numara günümüzde hala hatırlanıyor. Bunun sebebi senaryosunun yanı sıra oyuncularının da başarısından kaynaklı. 7 Numara'nın başrolünü; Şebnem Sönmez, Engin Alkan, Olgun Şimşek, Tuba Erdem, Nuray Uslu, Ayça Mutlugil, Gülden Güney, Volkan Girgin, Okan Selvi, Özlem Türkad gibi oyuncular paylaştı.