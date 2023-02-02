Yedi Kocalı Hürmüz de kimmiş! Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop bakın kaç kez imam nikahı kıymış! Tam tamına...
1996-2002 yılları arasında Rafet El Roman ile evli kalan Tuğba Altıntop'un bu evliliğinden Su El Roman ve Şevval El Roman adında iki kızı oldu. Son olarak yaşadığı köpek saldırısıyla gündeme gelen Tuğba Altıntop bu kez imam nikahi itirafıyla gündeme geldi. Rafet El Roman'la yaşadığı evlilikle şöhrete kavuşan Tuğba Altıntop'un kıydığı nikah sayısı duyanları şaşkına çevirdi.
02.02.2023 15:59 - Son Güncelleme: 02.02.2023 16:39
1996 senesinde Rafet El Roman ile yaptığı evlilikle gündeme gelen 2002 senesinde ise çekişmeli bir şekilde boşanan Tuğba Altıntop, katıldığı bir programda yaptığı imam nikahı itirafıyla şaşırttı.
Tuğba Altıntop, "Resmi evlenmeden imam nikahın oldu mu?" sorusu üzerine verdiği yanıt herkesi şoke etti.
Altıntop, "Dokuz kocalı Hürmüz'den fazlayım" yanıtını verdi. Altıntop toplamda sekiz tane imam nikahı kıydığını itiraf etti. Aynı zamanda imam nikahı kıydığı 8 kişiden ve 1 kez resmi nikah kıydığı Rafet El Roman'dan mehir almadığını ifade etti.