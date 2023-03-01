Yedi Bela Hüsnü’nün Hüsniye’si Oya Aydoğan’ın oğlu da kendi gibi oyuncu! İlk kez duyan şaşıp kaldı! Meğer Kemal Sunal’ın partneri...
Kemal Sunal'ın başrolde oynadığı ve Natuk Baytan'ın yönettiği Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Yedi Bela Hüsnü televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu. Filmde Hüsniye karakterini canlandıran merhum sanatçı Oya Aydoğan'ın hayatı da merak konusu oldu. 15 Mayıs 2016'da tedavi gördüğü İstanbul'da 59 yaşında vefat eden Aydoğan'ın özellikle ailesi araştırıldı. Aydoğan'ın ünlü oyuncunun annesi olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Oya Aydoğan'ın oğlu kimmiş...
01.03.2023 20:47 - Son Güncelleme: 01.03.2023 20:47
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Yedi Bela Hüsnü televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu.