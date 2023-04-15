RAMAZAN İMSAKİYE
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Yazın resmi başlangıcı olan Fedon pozu geldi! Fedon Bodrum'a indi oğluyla paylaşım yaptı! Hangisi Fedon hangisi Theo kimse ayırt edemedi

Taverna müziğinin efsane ismi Fedon'un oğlu Theo Kalyoncu ile verdiği poz sosyal medyayı salladı... Her daim bronz teniyle hafızalara kazınan 76 yaşındaki şarkıcı Fedon, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Müdavimi olduğu Bodrum'dan oğluyla çekildiği pozlarını paylaşan Fedon hem 'yaz geldi' dedirtti hem de oğluyla yan yana görenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

15.04.2023 11:45 - Son Güncelleme: 15.04.2023 11:45
Yazın resmi başlangıcı olan Fedon pozu geldi! Fedon Bodrum’a indi oğluyla paylaşım yaptı! Hangisi Fedon hangisi Theo kimse ayırt edemedi

Türk müziğinin usta sanatçılarından Fedon, bu sefer de oğluyla pozlarından dolayı gündem oldu.

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Yazın resmi başlangıcı olan Fedon pozu geldi! Fedon Bodrum’a indi oğluyla paylaşım yaptı! Hangisi Fedon hangisi Theo kimse ayırt edemedi

Çok sevdiği Bodrum'dan pozlarını paylaşan Fedon görenlere "Şimdi yaz" geldi dedirtti.

Yazın resmi başlangıcı olan Fedon pozu geldi! Fedon Bodrum’a indi oğluyla paylaşım yaptı! Hangisi Fedon hangisi Theo kimse ayırt edemedi

Ayrıca oğluyla olan benzerliği de herkesi şaşkına çevirdi. İşletmeci olan The Kalyoncu, aynı zamanda babası Fedon'un menajerliğini yapıyor. İşte başta Fedon olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.

Yazın resmi başlangıcı olan Fedon pozu geldi! Fedon Bodrum’a indi oğluyla paylaşım yaptı! Hangisi Fedon hangisi Theo kimse ayırt edemedi

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU VE KIZI DERİN

Yazın resmi başlangıcı olan Fedon pozu geldi! Fedon Bodrum’a indi oğluyla paylaşım yaptı! Hangisi Fedon hangisi Theo kimse ayırt edemedi

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