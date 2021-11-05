Yazdan kalan fotoğraflarını yayınlayan Ebru Şahin fit haliyle övgü topladı! Küvet pozu sosyal medyayı yıktı geçti
Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşayan Ebru Şahin, dizinin final yapmasının ardından sevgilisi Cedi Osman ile Maldivler'e gitmişti. Yaz boyunca güneş ve denizin tadını doyasıya çıkaran Şahin, geçen aylarda atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Destan'ın çekimleri için Türkiye'ye dönmüştü. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ebru Şahin, tatil hatıralarını takipçileriyle paylaştı. Kumsalda verdiği pozları yayınlayan Şahin, fit haliyle takipçilerinden tam not aldı. Öte yandan güzel oyuncunun turuncu elbisesi ile küvetin yanında çektirdiği poza beğeni yağdı. İşte Ebru Şahin'in yazdan kalan o pozları...
05.11.2021 23:03
- Son Güncelleme: 06.11.2021 01:21
Ünlü oyuncu Ebru Şahin, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşamıştı. Şahin, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.
Ebru Şahin, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Güzel oyuncu, sevgilisi Cedi Osman ile çıktığı Maldivler tatilinden kalma fotoğrafları Instagram hesabında yayınladı.
FİT HALİ ÖVGÜ TOPLADI!
Kumsal pozlarını yayınlayan Ebru Şahin'in fit hali de dikkatlerden kaçmadı. Takipçileri, ünlü oyuncunun formda haline tam not verdi.
Öte yandan turuncu elbisesi ile objektif karşısına geçen Ebru Şahin'in küvetin yanında verdiği poz da büyük beğeni topladı.