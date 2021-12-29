Yaz boyunca dudak dudağa olan çiftin Acun Ilıcalı faktörü... Demet Özdemir ile sevgilisi Oğuzhan Koç neden ayrıldı ortaya çıktı!

Yılın başında başlayan aşk yılın sonunda bitti. Demet Özdemir'in yakın arkadaşı olan Yağmur Tanrısevsin'in eski sevgilisi Oğuzhan Koç'la aşk yaşadığı bir süre iddia olarak kalsa da aşıklar 2021 yılı başında yakayı Alaçatı'da ele vermişti ve üzerinden çok geçmeden de aşklarını kabul ettiler. Geçtiğimiz yaz aylarında dudak dudağa pozları basına yansıyan ünlü çiftin Acun Ilıcalı'nın hatrına aşk yaşıyorlarmış gibi davrandıkları da iddia edilmişti.