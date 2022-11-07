Yavuz Bingöl'ün kızı bakın kim çıktı! Podyumda fırtınalar gibi esmişti Sinem Türkü Bingöl'den babasına ikinci torun müjdesi: "Ailemiz büyüyor!"

Yavuz Bingöl'ün gözlerden uzak büyüttüğü kızı Türkü Bingöl görenleri şaşırttı. Bir dönem fotomodellik ve mankenlik yaparak podyumlarda salınan Türkü Bingöl, şimdilerde bir erkek çocuğu annesi ve ikinci bebeğine hamile.