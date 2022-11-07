Yavuz Bingöl'ün kızı bakın kim çıktı! Podyumda fırtınalar gibi esmişti Sinem Türkü Bingöl'den babasına ikinci torun müjdesi: "Ailemiz büyüyor!"
Yavuz Bingöl'ün kızı bakın kim çıktı! Bir dönem podyumlarda fırtınalar gibi esmişti Sinem Türkü Bingöl... Babasına 'ikinci torun' müjdesi veren Sinem Türkü Bingöl Instagram paylaşımıyla gündemde. Ünlü türkücü ve oyuncu Yavuz Bingöl ikinci kez dede oluyor. Yavuz Bingöl'ün kızı Sinem Türkü Bingö'ün eskiden manken olduğunu öğrenenler ise şaşkına döndü.
"AİLEMİZ BÜYÜYOR!"
Yavuz Bingöl'ün kızı bakın kim çıktı! Podyumda fırtınalar gibi esmişti Sinem Türkü Bingöl'den babasına ikinci torun müjdesi geldi.
Yavuz Bingöl'ün gözlerden uzak büyüttüğü kızı Türkü Bingöl görenleri şaşırttı. Bir dönem fotomodellik ve mankenlik yaparak podyumlarda salınan Türkü Bingöl, şimdilerde bir erkek çocuğu annesi ve ikinci bebeğine hamile.
Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl, 2018 yılında uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Mert Yüncü ile dünyaevine girmişti. Türkü Bingöl, Aslan adını verdiği oğlunu ekim 2020'de kucağına almıştı.
Türkü Bingöl 2 yıl aradan sonra ikinci kez hamile olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından ultrason fotoğraflarını paylaşan Bingöl altına, 'Sürpriz son fotoğrafta... Ailemiz büyüyor, Aslaniko abi oluyor' notunu düştü.