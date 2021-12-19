Yavuz Bingöl'ün eski eşi Öykü Gürman'ın kardeşi de meğer şarkıcıymış! Önceden grup oldukları ortaya çıktı 'Evlerinin Önü Boyalı Direk' şarkısıyla...
'Evlerinin Önü Boyalı Direk' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Öykü Gürman'ın daha sonra Sen Anlat Karadeniz dizisiyle yıldızı parladı. Sevilen şarkıcının sesi kadar oyunculuğu da bir hayli alkış topladı. Sempatik tavırlarıyla gönüllere taht kuran Gürman'ın kardeşi de kendisi gibi şarkıcı çıktı. İkilinin bir dönem birlikte şarkı söyledikleri ancak anlaşamadıkları için grubu dağıttıkları ortaya çıktı. Öykü Gürman ayrılık nedeni olarak, ''Bir arabayı nasıl iki kişi kullanamazsa o hesap'' değerlendirmesinde bulundu. İşte benzerlikleri ile de dikkat çeken kardeşler...
39 yaşındaki Öykü Gürman'ın kardeşi de meğer şarkıcıymış. Bir dönem ikili birlikte 'Evlerinin Önü Boyalı Direk' adlı şarkı ile çıkış yakalamıştı. Ancak daha sonra kardeşi ile yolları ayrılan Öykü Gürman şimdilerde tek başına konserler veriyor. Berk Gürman kardeşi Öykü Gürman ile farklı hayatlar yaşadıklarını, aile olsalarda fikir ayrılıklarına düştüklerini bu nedenle ayrılma kararı aldıklarını belirtti. İşte Öykü Gürman'ın kardeşi Berk Gürman.
Öykü Gürman'ın bir dönem sanatçı Yavuz Bingöl ile birlikte olduklarını bilmeyen neredeyse yok. Çift 2015 yılında nikah masasına oturmuş ancak sadece 1 yıl evli kalmıştı.
Bingöl ve Gürman 2016 yılında boşanma kararı almışlardı. Hem şarkıcılık hem de oyunculuk yapan Öykü Gürman 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde Asiye rolüyle büyük bir hayran kitlesi elde etmişti.
Karadenizli bir ailenin hayat hikayesini konu edinen dizide sevilen karakterler arasında yer alan Asiye'nin esprili halleri çok konuşulmuştı. Asiye'ye hayat veren Öykü Gürman diziden sonra şarkıcılığa devam etti.