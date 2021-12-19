Yavuz Bingöl'ün eski eşi Öykü Gürman'ın kardeşi de meğer şarkıcıymış! Önceden grup oldukları ortaya çıktı 'Evlerinin Önü Boyalı Direk' şarkısıyla...

39 yaşındaki Öykü Gürman'ın kardeşi de meğer şarkıcıymış. Bir dönem ikili birlikte 'Evlerinin Önü Boyalı Direk' adlı şarkı ile çıkış yakalamıştı. Ancak daha sonra kardeşi ile yolları ayrılan Öykü Gürman şimdilerde tek başına konserler veriyor. Berk Gürman kardeşi Öykü Gürman ile farklı hayatlar yaşadıklarını, aile olsalarda fikir ayrılıklarına düştüklerini bu nedenle ayrılma kararı aldıklarını belirtti. İşte Öykü Gürman'ın kardeşi Berk Gürman.