Yatakta çırılçıplak poz veren Esra Dermancığlu göbeğini açıp öyle bir paylaşım yaptı ki! Gören inanamadı gerçek sonradan ortaya çıktı

Ünlü isimlerin yorum yaptığı paylaşıma Altuğ, "İyi ki doğdunuz Esra'cığım. Mutlu, sağlıklı bir yaş diliyorum" yorumunda bulundu. Ancak paylaşımının altına "Gözümü kapayıp açana kadar 53 yaşında olmuşum..." notunu ekleyen Dermancıoğlu, bir açıklama yaparak doğum günü olmadığını söyledi.