RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Yatakta çırılçıplak poz veren Esra Dermancığlu göbeğini açıp öyle bir paylaşım yaptı ki! Gören inanamadı gerçek sonradan ortaya çıktı

Yatakta çırılçıplak poz veren Esra Dermancığlu göbeğini açıp öyle bir paylaşım yaptı ki! Gören inanamadı gerçek sonradan ortaya çıktı

Yatakta çırılçıplak poz veren Esra Dermancığlu göbeğini açıp öyle bir paylaşım yaptı ki! Kadrosunda Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral gibi isimlerin bulunduğu Kaderimin Oyunu'nda Zahide karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu, geçen haftalarda yatakta verdiği çırılçıplak pozla gündem olmuştu. Çağla Şıkel'in eski eşi şarkıcı Emre Altuğ'un da kayıtsız kalmadığı paylaşımın ardından Dermancıoğlu'ndan dikkat çeken bir poz daha geldi. Göbeğini açıp mini eteğiyle poz veren oyuncu, herkesi şaşkına çevirdi. Ancak gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. İşte gündem olan o paylaşım...

01.04.2022 20:37 - Son Güncelleme: 01.04.2022 21:14
Yatakta çırılçıplak poz veren Esra Dermancığlu göbeğini açıp öyle bir paylaşım yaptı ki! Gören inanamadı gerçek sonradan ortaya çıktı

Bir Zamanlar Çukurova, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Fatmagül'ün Suçu Ne gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, son olarak kadrosunda Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisinde canlandırdığı Zahide karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yatakta çırılçıplak poz veren Esra Dermancığlu göbeğini açıp öyle bir paylaşım yaptı ki! Gören inanamadı gerçek sonradan ortaya çıktı

Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Dermancıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Yatakta çırılçıplak poz veren Esra Dermancığlu göbeğini açıp öyle bir paylaşım yaptı ki! Gören inanamadı gerçek sonradan ortaya çıktı

Geçen haftalarda yatakta verdiği çırılçıplak pozla çok konuşulan oyuncu, uzun süre magazin gündeminde yer aldı.

Yatakta çırılçıplak poz veren Esra Dermancığlu göbeğini açıp öyle bir paylaşım yaptı ki! Gören inanamadı gerçek sonradan ortaya çıktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma Çağla Şıkel'in eski eşi şarkıcı Emre Altuğ'un da kayıtsız kalmadı.

Yatakta çırılçıplak poz veren Esra Dermancığlu göbeğini açıp öyle bir paylaşım yaptı ki! Gören inanamadı gerçek sonradan ortaya çıktı

Ünlü isimlerin yorum yaptığı paylaşıma Altuğ, "İyi ki doğdunuz Esra'cığım. Mutlu, sağlıklı bir yaş diliyorum" yorumunda bulundu. Ancak paylaşımının altına "Gözümü kapayıp açana kadar 53 yaşında olmuşum..." notunu ekleyen Dermancıoğlu, bir açıklama yaparak doğum günü olmadığını söyledi.

SON DAKİKA