Yatakta çırılçıplak poz veren Esra Dermancığlu göbeğini açıp öyle bir paylaşım yaptı ki! Gören inanamadı gerçek sonradan ortaya çıktı
Yatakta çırılçıplak poz veren Esra Dermancığlu göbeğini açıp öyle bir paylaşım yaptı ki! Kadrosunda Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral gibi isimlerin bulunduğu Kaderimin Oyunu'nda Zahide karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu, geçen haftalarda yatakta verdiği çırılçıplak pozla gündem olmuştu. Çağla Şıkel'in eski eşi şarkıcı Emre Altuğ'un da kayıtsız kalmadığı paylaşımın ardından Dermancıoğlu'ndan dikkat çeken bir poz daha geldi. Göbeğini açıp mini eteğiyle poz veren oyuncu, herkesi şaşkına çevirdi. Ancak gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. İşte gündem olan o paylaşım...
01.04.2022 20:37 - Son Güncelleme: 01.04.2022 21:14
Bir Zamanlar Çukurova, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Fatmagül'ün Suçu Ne gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, son olarak kadrosunda Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisinde canlandırdığı Zahide karakteriyle izleyici karşısına çıktı.