Yatak odasının kapıları her zaman kapalı! Kendall Jenner yıllarca saman altından su yürütmüş! Aksi adeta bir mucize

PR ÇALIŞMASI MI?

Ancak ikili, ayrılığa dayanamamış ve ilişkilerini noktaladıkları haberlerinin basına yansımasından kısa süre sonra, Malibu'daki Soho House'da birlikte görüntülenmişti. Ünlü çiftin tekrar bir araya gelmesinin ardından bir kaynak, bunun sadece bir 'PR çalışması' olduğunu iddia etmiş ve; "Ekibi, Kendall'ın terk edilmiş gibi görünmesini istemiyor. Bu buluşmayı Kendall'ın tarafı talep etti" diye eklemişti.