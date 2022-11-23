Yatak odasının kapıları her zaman kapalı! Kendall Jenner yıllarca saman altından su yürütmüş! Aksi adeta bir mucize
Şimdilerde ailesinin reality şovu 'The Kardashians'ta boy gösteren Kendall Jenner, ailenin en sır üyesi... Sosyal medya paylaşımları ve yer aldığı reklam kampanyalarıyla adından söz ettirse de gönül işlerini gözlerden uzak tutmak ilk tercihi. Kendall Jenner ile iki yıldır aşk yaşadığı basketbolcu Devin Booker'dan kötü haber gelmişti. Jenner'ın belki de en legal yaşadığı aşk olan Booker'la ilişkisi sona ermişti. Ancak gelin görün ki her ne kadar paylaşmasa da aşk hayatı fazlasıyla kalabalık.
Çocukluk yıllarından bu yana ailesiyle boy gösterdiği reality şov ile şöhrete kavuşan Kendall Jenner, 14 yaşında moda dünyasına adım atmıştı. Kardashian-Jenner ailesinin 27 yaşındaki üyesi, kısa sürede podyumların aranılan isimlerinden olmayı başarmış ve 'En çok kazanan modeller' listesinde yer almıştı.
'GİZLİ NİKÂH' İDDİASI
İki yıldır Devin Booker'la (26) aşk yaşayan Jenner, geçtiğimiz ocak ayında basketbolcu sevgilisi ile fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. "Hafta sonum" notunu taşıyan gönderi, 8.5 milyondan fazla beğeni ve yüzlerce yorum almıştı.
"FARKLI SAYFALARDALAR"
Ancak ikili, sürpriz bir kararla Haziran ayında yollarını ayırmaya karar vermişti. Pagesix'e konuşan kaynaklar ayrılıkla ilgili; ilişkinin nereye gittiği konusunda Jenner ve Booker'ın farklı sayfalarda olduklarını söylemişti:
Birbirlerini önemsemelerine rağmen, Devin evlilik düşünmüyor ve önceliği kariyeri. Kendall'ın kariyeri de hayatının büyük bir bölümünü kaplıyor.
PR ÇALIŞMASI MI?
Ancak ikili, ayrılığa dayanamamış ve ilişkilerini noktaladıkları haberlerinin basına yansımasından kısa süre sonra, Malibu'daki Soho House'da birlikte görüntülenmişti. Ünlü çiftin tekrar bir araya gelmesinin ardından bir kaynak, bunun sadece bir 'PR çalışması' olduğunu iddia etmiş ve; "Ekibi, Kendall'ın terk edilmiş gibi görünmesini istemiyor. Bu buluşmayı Kendall'ın tarafı talep etti" diye eklemişti.