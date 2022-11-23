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Yatak odasının kapıları her zaman kapalı! Kendall Jenner yıllarca saman altından su yürütmüş! Aksi adeta bir mucize

Şimdilerde ailesinin reality şovu 'The Kardashians'ta boy gösteren Kendall Jenner, ailenin en sır üyesi... Sosyal medya paylaşımları ve yer aldığı reklam kampanyalarıyla adından söz ettirse de gönül işlerini gözlerden uzak tutmak ilk tercihi. Kendall Jenner ile iki yıldır aşk yaşadığı basketbolcu Devin Booker'dan kötü haber gelmişti. Jenner'ın belki de en legal yaşadığı aşk olan Booker'la ilişkisi sona ermişti. Ancak gelin görün ki her ne kadar paylaşmasa da aşk hayatı fazlasıyla kalabalık.

23.11.2022 10:13 - Son Güncelleme: 23.11.2022 10:13
Yatak odasının kapıları her zaman kapalı! Kendall Jenner yıllarca saman altından su yürütmüş! Aksi adeta bir mucize

Çocukluk yıllarından bu yana ailesiyle boy gösterdiği reality şov ile şöhrete kavuşan Kendall Jenner, 14 yaşında moda dünyasına adım atmıştı. Kardashian-Jenner ailesinin 27 yaşındaki üyesi, kısa sürede podyumların aranılan isimlerinden olmayı başarmış ve 'En çok kazanan modeller' listesinde yer almıştı.

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Yatak odasının kapıları her zaman kapalı! Kendall Jenner yıllarca saman altından su yürütmüş! Aksi adeta bir mucize

'GİZLİ NİKÂH' İDDİASI

İki yıldır Devin Booker'la (26) aşk yaşayan Jenner, geçtiğimiz ocak ayında basketbolcu sevgilisi ile fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. "Hafta sonum" notunu taşıyan gönderi, 8.5 milyondan fazla beğeni ve yüzlerce yorum almıştı.

Yatak odasının kapıları her zaman kapalı! Kendall Jenner yıllarca saman altından su yürütmüş! Aksi adeta bir mucize

Phoenix Suns'ın yıldızının sol elindeki yüzük ise, modelin hayranlarının dikkatini çekmişti. Bunun üzerine çiftin gizlice evlendiği iddia edilirken; Jenner ile Booker'ın ilişkisi bir anda 'gizli nikâh' dedikodusuyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Yatak odasının kapıları her zaman kapalı! Kendall Jenner yıllarca saman altından su yürütmüş! Aksi adeta bir mucize

"FARKLI SAYFALARDALAR"

Ancak ikili, sürpriz bir kararla Haziran ayında yollarını ayırmaya karar vermişti. Pagesix'e konuşan kaynaklar ayrılıkla ilgili; ilişkinin nereye gittiği konusunda Jenner ve Booker'ın farklı sayfalarda olduklarını söylemişti:

Birbirlerini önemsemelerine rağmen, Devin evlilik düşünmüyor ve önceliği kariyeri. Kendall'ın kariyeri de hayatının büyük bir bölümünü kaplıyor.

Yatak odasının kapıları her zaman kapalı! Kendall Jenner yıllarca saman altından su yürütmüş! Aksi adeta bir mucize

PR ÇALIŞMASI MI?

Ancak ikili, ayrılığa dayanamamış ve ilişkilerini noktaladıkları haberlerinin basına yansımasından kısa süre sonra, Malibu'daki Soho House'da birlikte görüntülenmişti. Ünlü çiftin tekrar bir araya gelmesinin ardından bir kaynak, bunun sadece bir 'PR çalışması' olduğunu iddia etmiş ve; "Ekibi, Kendall'ın terk edilmiş gibi görünmesini istemiyor. Bu buluşmayı Kendall'ın tarafı talep etti" diye eklemişti.

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