Vav TV İzle
Haberler Magazin Yatak odası sırlarını ifşa etmiş! Pınar Altuğ bu kez bornozlu pozuyla gündemde! Yıllara meydan okuyan Pınar yine kendine hayran bıraktı

Yatak odası sırlarını ifşa etmiş! Pınar Altuğ bu kez bornozlu pozuyla gündemde! Yıllara meydan okuyan Pınar yine kendine hayran bıraktı

Hafızalara Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem rolüyle kazınan Pınar Altuğ, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Attığı her adım yakından takip edilen Altuğ, bir dönem yatak odası sırlarını ifşa etmiş ve uzun süre gündem olmuştu. Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren Altuğ, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, bornozuyla verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında takipçileriyle paylaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımın ardından Altuğ için 'Yıllara meydan okuyor' yorumu yapıldı. İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı...

26.01.2022 23:42 - Son Güncelleme: 26.01.2022 23:42
Yatak odası sırlarını ifşa etmiş! Pınar Altuğ bu kez bornozlu pozuyla gündemde! Yıllara meydan okuyan Pınar yine kendine hayran bıraktı

Başrolünü Tamer Karadağlı ile üstlendiği Çocuklar Duymasın dizisiyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yatak odası sırlarını ifşa etmiş! Pınar Altuğ bu kez bornozlu pozuyla gündemde! Yıllara meydan okuyan Pınar yine kendine hayran bıraktı

Bir dönem yatak odası sırlarını ifşa eden ve uzun süre gündem olan ünlü oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Yatak odası sırlarını ifşa etmiş! Pınar Altuğ bu kez bornozlu pozuyla gündemde! Yıllara meydan okuyan Pınar yine kendine hayran bıraktı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Altuğ, bornozuyla verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Yatak odası sırlarını ifşa etmiş! Pınar Altuğ bu kez bornozlu pozuyla gündemde! Yıllara meydan okuyan Pınar yine kendine hayran bıraktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı.

Yatak odası sırlarını ifşa etmiş! Pınar Altuğ bu kez bornozlu pozuyla gündemde! Yıllara meydan okuyan Pınar yine kendine hayran bıraktı

Sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafa "Yıllara meydan okuyor", "Hiç yaşlanmıyor" gibi yorumlar yapıldı.

SON DAKİKA