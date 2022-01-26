Yatak odası sırlarını ifşa etmiş! Pınar Altuğ bu kez bornozlu pozuyla gündemde! Yıllara meydan okuyan Pınar yine kendine hayran bıraktı
Hafızalara Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem rolüyle kazınan Pınar Altuğ, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Attığı her adım yakından takip edilen Altuğ, bir dönem yatak odası sırlarını ifşa etmiş ve uzun süre gündem olmuştu. Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren Altuğ, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, bornozuyla verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında takipçileriyle paylaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımın ardından Altuğ için 'Yıllara meydan okuyor' yorumu yapıldı. İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı...
26.01.2022 23:42
- Son Güncelleme: 26.01.2022 23:42
Başrolünü Tamer Karadağlı ile üstlendiği Çocuklar Duymasın dizisiyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu.