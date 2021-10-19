Yatak odası paylaşımıyla gündem olan Seray Sever aşka geldi! Eray Sünbül ile sarmaş dolaş pozunu yayınladı sosyal medya sallandı
Yatak odası paylaşımıyla gündem olan Seray Sever aşka geldi! Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, geçen haftalarda eşi Eray Sünbül ile yatak odasında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Sever'in paylaşımı uzun süre gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan Sever'den dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Sever, kendisinden 10 yaş küçük olan eşi Eray Sünbül ile teknede verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Sever'in bu paylaşımı da çok sayıda sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekerek gündem oldu. İşte Seray Sever'in o paylaşımı...
19.10.2021 18:30
- Son Güncelleme: 19.10.2021 18:30
Seray Sever, 2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturmuştu. Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, eşiyle yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.
Sever, geçen haftalarda eşi Eray Sünbül ile yatak odasında verdiği bir pozu yayınlayarak gündeme gelmişti.
Ünlü oyuncu, 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile tekne verdiği sarmaş dolaş pozu Instagram hesabında yayınladı.