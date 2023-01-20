Vav TV İzle
Haberler Magazin Yasmin Erbil'den saunadan bikinili poz! Hızını alamadı sevgilisi Yiğit Poyraz'ı da araya sıkıştırdı! Mehmet Ali Erbil'in kızı...

Yasmin Erbil'den saunadan bikinili poz! Hızını alamadı sevgilisi Yiğit Poyraz'ı da araya sıkıştırdı! Mehmet Ali Erbil'in kızı...

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil'in şöhreti çoktan annesi ve babasını geçti... Sosyal medyada verdiği pozları, Survivor finalisti Yiğit Poyraz'la yaşadığı aşk derken, magazin dünyasının en çok konuştuğu isimlerden biri olan Yasmin Erbil bu kez fotoğrafları peş peşe sıraladı olanlar oldu. Sauna pozuunu paylaşan Yasmin Erbil, ilk kez sevgilisini de bir gönderide paylaşmış oldu. İşte o kareler.

20.01.2023 10:26 - Son Güncelleme: 20.01.2023 10:29
Yasmin Erbil’den saunadan bikinili poz! Hızını alamadı sevgilisi Yiğit Poyraz’ı da araya sıkıştırdı! Mehmet Ali Erbil’in kızı...

Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, 300 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından olay yaratan paylaşımlarına devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yasmin Erbil’den saunadan bikinili poz! Hızını alamadı sevgilisi Yiğit Poyraz’ı da araya sıkıştırdı! Mehmet Ali Erbil’in kızı...

Geçtiğimiz ay 27 yaşına giren Yasmin Erbil, doğum gününü sevgilisi Yiğit Poyraz ve arkadaşlarıyla kutlamıştı.

Yasmin Erbil’den saunadan bikinili poz! Hızını alamadı sevgilisi Yiğit Poyraz’ı da araya sıkıştırdı! Mehmet Ali Erbil’in kızı...

Yasmin Erbil'in sevgilisiyle bu hallerine, "Baban görecek şimdi" yorumları yapılmıştı.

Yasmin Erbil’den saunadan bikinili poz! Hızını alamadı sevgilisi Yiğit Poyraz’ı da araya sıkıştırdı! Mehmet Ali Erbil’in kızı...

Yasmin Erbil bir dönem sosyetenin ünlü ismi Kerem Can Mutlu ile aşk yaşamıştı.

Yasmin Erbil’den saunadan bikinili poz! Hızını alamadı sevgilisi Yiğit Poyraz’ı da araya sıkıştırdı! Mehmet Ali Erbil’in kızı...

Bir süredir Survivor yıldızı Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin Erbil, bu kez pek çok pozu ardı ardına yayınladı.

SON DAKİKA