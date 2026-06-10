Eylem Çelik "Asılsız" dedi, Yasmin Erbil isyan etti! Mehmet Ali Erbil'in bitmeyen aşk trafiğinde son perde
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in, Gülseren Ceylan ile tek celsede boşanmasının ardından 21 yaşındaki fenomen Eylem Çelik ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiası magazin dünyasını salladı. Gözlerin çevrildiği ünlü şovmenin kızı Yasmin Erbil ise katıldığı bir etkinlikte babasının özel hayatıyla ilgili gelen sorular karşısında adeta isyan bayrağını çekerek, "Bıktım, gerçekten bıktım" diyerek sitem etti.
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