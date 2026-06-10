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Eylem Çelik "Asılsız" dedi, Yasmin Erbil isyan etti! Mehmet Ali Erbil'in bitmeyen aşk trafiğinde son perde

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in, Gülseren Ceylan ile tek celsede boşanmasının ardından 21 yaşındaki fenomen Eylem Çelik ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiası magazin dünyasını salladı. Gözlerin çevrildiği ünlü şovmenin kızı Yasmin Erbil ise katıldığı bir etkinlikte babasının özel hayatıyla ilgili gelen sorular karşısında adeta isyan bayrağını çekerek, "Bıktım, gerçekten bıktım" diyerek sitem etti.

Giriş Tarihi:
Yasmin Erbil babasının yeni aşk iddiaları hakkında konuştu

Türk magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in çalkantılı özel hayatı, bu kez kızı Yasmin Erbil'i çileden çıkardı.

Bir dargın bir barışık süren evlilik tek celsede bitti

Hatırlanacağı üzere Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, ilişkilerine ikinci bir şans verdiklerini daha önce TikTok'ta yaptıkları canlı yayında açıklamıştı. Ancak bu karar uzun süreli olmadı. Sürekli küsüp barışmalarıyla dikkat çeken çift, kısa süre sonra evlilik birliğini sonlandırma kararı aldı. İkili, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, "evlilik birliğinin temelden sarsılması" gerekçesiyle tek celsede resmen boşandı.

Eylem Çelik ile yeni bir ilişkiye başladığı öne sürüldü

Ayrılığın yankıları henüz hafızalardayken, ünlü şovmen hakkında bomba bir iddia daha ortaya atıldı. Mehmet Ali Erbil'in bu kez 21 yaşındaki fenomen Eylem Çelik ile yeni bir ilişkiye başladığı öne sürüldü. İkilinin TikTok üzerinden tanıştığı ileri sürülürken, bu flaş iddiaya dair asıl çarpıcı çıkış ünlü şovmenin kızı Yasmin Erbil'den geldi.

Yasmin Erbil’den isyan bayrağı

Dün akşam saatlerinde bir davete katılan Yasmin Erbil, etkinlik çıkışında gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kameralar karşısında babasının 21 yaşındaki genç fenomen Eylem Çelik ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar sorulan Yasmin Erbil, duyduğu soru karşısında adeta isyan bayrağını açtı.

Yasmin Erbil: Karizmatik ve şeytan tüylü bir babam var

Babasının durulmak bilmeyen özel hayatından ve sürekli bu tarz sorulara maruz kalmaktan yorulduğunu gizlemeyen genç isim, şu açıklamayı yaptı:

"Bıktım. Gerçekten bıktım. Karizmatik ve şeytan tüylü bir babam var. O yüzden ne diyeyim..."

Yasmin Erbil mesafeli ama net!

"YAŞÇA KÜÇÜK BİR KADIN SANIRIM, HAYIRLISI..."

Açıklamalarına devam eden ve sitemkar tavrıyla dikkat çeken Yasmin Erbil, babasının sevgilisi olduğu öne sürülen Eylem Çelik hakkındaki düşünceleri sorulduğunda ise mesafeli ama net ifadeler kullandı.

Yasmin Erbil: Küçük bir kadın sanırım yaşça

Babasının hayatına giren kadınların yaşça küçük olmasına göndermede bulunan Erbil, şunları söyledi:

"O da güzel bir kadın. Küçük bir kadın sanırım yaşça. Bilmiyorum yani hayırlısı."

Yasmin Erbil’den sitem dolu değerlendirme

Yasmin Erbil'in babasının özel hayatına dair yaptığı bu açık yürekli ve sitem dolu değerlendirmeler, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan videolar arasına girdi.

Eylem Çelik suskunluğunu bozdu

21 YAŞINDAKİ FENOMENDEN JET YALANLAMA: "KİŞİLİK HAKLARIM İHLAL EDİLDİ"

Yasmin Erbil cephesinde bu şaşırtıcı gelişmeler yaşanırken, adı ünlü şovmenle anılan 21 yaşındaki Eylem Çelik ise daha fazla sessiz kalamayarak sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir basın açıklaması yayınladı.

Sosyal medyada iddiaları yalanladı

Mehmet Ali Erbil ile hiçbir romantik bağı olmadığını savunan genç fenomen, kamuoyuna şu duyuruyu yaptı:

Son günlerde bazı magazin haberlerinde adımın Mehmet Ali Erbil ile ilişkilendirilerek 'sevgilisi' olarak lanse edildiğini görmekteyim. Bu haberlerde yer alan iddialar tamamen asılsızdır. İznim ve bilgim olmaksızın yapılan bu haberler, kişilik haklarımı ve özel hayatımın gizliliğini ihlal etmektedir. Hiçbir doğruluğu bulunmayan bu tür içeriklerin kamuoyunu yanıltmaktan başka bir amacı yoktur. Yapılan bu haberler beni rahatsız etmektedir. Hiçbir doğruluğu bulunmayan bu tür içeriklerin dikkate alınmamasını rica ederim. Hakkımda çıkan haberlerin doğru olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.

Gözler Mehmet Ali Erbil’e çevrildi

Eylem Çelik'in bu kesin ve sert yalanlamasına rağmen, magazin kulislerinde Mehmet Ali Erbil'in yeni hamlesinin ne olacağı ve kızı Yasmin Erbil'in bu çıkışına babasından nasıl bir yanıt geleceği merak konusu oldu.

Mehmet Ali Erbil hakkında merak edilenler

MERAK EDİLENLER

Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil'in yeni ilişkisi hakkında ne dedi?

Yasmin Erbil, babasının yeni aşk iddiaları sorulduğunda "Bıktım. Gerçekten bıktım. Karizmatik ve şeytan tüylü bir babam var. O yüzden ne diyeyim" diyerek duruma isyan etmiştir.

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan neden boşandı?

Sık sık küsüp barışan çift, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada "evlilik birliğinin temelden sarsılması" gerekçesiyle tek celsede boşanmıştır.

Adı Mehmet Ali Erbil ile anılan Eylem Çelik kaç yaşındadır ve iddialara ne yanıt vermiştir?

Eylem Çelik 21 yaşındadır. Hakkında çıkan aşk haberlerini kesin bir dille yalanlayarak, iddiaların asılsız olduğunu ve kişilik haklarının ihlal edildiğini belirten yazılı bir açıklama yapmıştır.

*Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

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