Mehmet Ali Erbil ile hiçbir romantik bağı olmadığını savunan genç fenomen, kamuoyuna şu duyuruyu yaptı:

Son günlerde bazı magazin haberlerinde adımın Mehmet Ali Erbil ile ilişkilendirilerek 'sevgilisi' olarak lanse edildiğini görmekteyim. Bu haberlerde yer alan iddialar tamamen asılsızdır. İznim ve bilgim olmaksızın yapılan bu haberler, kişilik haklarımı ve özel hayatımın gizliliğini ihlal etmektedir. Hiçbir doğruluğu bulunmayan bu tür içeriklerin kamuoyunu yanıltmaktan başka bir amacı yoktur. Yapılan bu haberler beni rahatsız etmektedir. Hiçbir doğruluğu bulunmayan bu tür içeriklerin dikkate alınmamasını rica ederim. Hakkımda çıkan haberlerin doğru olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.